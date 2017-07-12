Объявлен конкурс социальной рекламы

Якутская транспортная прокуратура предлагает якутянам принять участие во Всероссийском конкурсе социальной рекламы «Новый взгляд». Специальная тема конкурса – «Прокуратура против коррупции». Конкурс проводится с 2009 года Межрегиональным общественным фондом «Мир молодежи» с целью предоставления возможности молодежи выразить свое отношение к значимым социальным проблемам современного общества. Официальная церемония награждения финалистов и победителей по данной теме пройдет в Генеральной прокуратуре РФ и будет приурочена к Международному дну борьбы с коррупцией. comments powered by HyperComments Источник: http://tvoykonkurs.ru/afout/docs.

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