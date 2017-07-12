Объявлен конкурс социальной рекламы

Якутская транспортная прокуратура предлагает якутянам принять участие во Всероссийском конкурсе социальной рекламы «Новый взгляд». Специальная тема конкурса – «Прокуратура против коррупции».
Конкурс проводится с 2009 года Межрегиональным общественным фондом «Мир молодежи» с целью предоставления возможности молодежи выразить свое отношение к значимым социальным проблемам современного общества.
Официальная церемония награждения финалистов и победителей по данной теме пройдет в Генеральной прокуратуре РФ и будет приурочена к Международному дну борьбы с коррупцией.comments powered by HyperComments
Источник: http://tvoykonkurs.ru/afout/docs.