Объявлен конкурс с призовым фондом в 1 миллион рублей

Министерство охраны природы РС(Я) и НО «Целевой фонд будущих поколений РС(Я)» объявляют о начале конкурса «Сохраним природу вместе». Общая сумма финансирования конкурса составляет 1 000 000 рублей.

Конкурс проводится в целях определения и поддержки лучших экологических проектов, реализуемых на территории муниципальных образований Республики Саха (Якутия), направленных на сохранение и развитие окружающей среды, формирования экологической культуры и социальной ответственности населения.

Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств Подпрограммы «Развитие» Целевой программы Некоммерческой организации «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)» «Во имя будущего» на 2016-2020 годы».

Приоритетные направления Конкурса:

— «Защитим природу» – проекты, направленные на охрану и развитие животного и растительного мира Республики Саха (Якутия), а также особо охраняемых природных территорий;

— «Экологический десант» — проекты, связанные с экологическим благоустройством населенных пунктов, водных объектов, решением проблем промышленных и бытовых отходов.

В Конкурсе могут принять участие местные администрации городских и сельских поселений (за исключением городских округов) Республики Саха (Якутия) (далее – Заявители).

Заявитель вправе представить на Конкурс не более одного проекта. Конкурс проводится с «12» февраля по «15» марта 2018 года:

с «12» февраля по «02» марта — прием документов на участие в Конкурсе;

с «03» до «15» марта — определение победителей Конкурса, подведение итогов Конкурса.

В рамках Конкурса рассматриваются проекты, реализации которых предполагается в срок до «28» декабря 2018 года.

Общая сумма финансирования Конкурса составляет 1 000 000 рублей.

По направлению «Защитим природу» — 500 000 рублей. Определяются 2 победителя, сумма финансирования проекта каждого из победителей составляет 250 000 рублей.

По направлению «Экологический десант» — 500 000 рублей. Определяются 2 победителя, сумма финансирования проекта каждого из победителей составляет 250 000 рублей.

Положение конкурса можно скачать на официальных сайтах организаторов.