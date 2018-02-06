Объявлен конкурс на грант Главы Якутии на лучший молодежный проект

На основании Указа Президента Республики Саха (Якутия) от 26 декабря 2010 года № 432 «О ежегодных грантах Главы Республики Саха (Якутия) на лучший молодежный проект социально-экономического развития городских и сельских поселений Республики Саха (Якутия)», Министерством по делам молодежи и семейной политике Республики Саха (Якутия) с 07 февраля по 21 марта 2018 года объявляется Конкурс на грант Главы Республики Саха (Якутия) на лучший молодежный проект социально-экономического развития городских и сельских поселений РС(Я), по следующим номинациям:

I. Местное производство;

II. Организация бытовых услуг.

Общая сумма грантов составляет 10 000 000 рублей в рамках государственной программы Республики Саха (Якутия) «Реализация молодежной, семейной политики и патриотического воспитания граждан в Республике Саха (Якутия) на 2018 — 2022 годы».

Этапы проведения Конкурса:

Этапы Наименование этапа Ответственный организатор Сроки проведения I этап Районный (городской) Администрации муниципальных районов, городских округов 07.02.2018-21.02.2018 (прием документов) 21.02.2018-02.03.2018 (рассмотрение документов комиссией, определение победителей I этапа) этап Республиканский Министерство по делам молодежи и семейной политике РС (Я) 07.03.2018-21.03.2018 (прием документов, проведение экспертизы представленных проектов) 30.03.2018 публичная защита проектов

Участниками конкурсного отбора грантов являются администрации сельских и городских поселений Республики Саха (Якутия). Разработку и реализацию проектов осуществляют граждане в возрасте от 18 до 35 лет. Проекты на конкурсный отбор разрабатываются с учетом программ социально-экономического развития муниципальных образований на уровне поселений.

Прием документов: 670000, по адресу: г. Якутск, пр. Ленина 30, Министерство по делам молодежи и семейной политике Республики Саха (Якутия), каб. 413.

Ответственный сотрудник: заместитель руководителя отдела по управлению и прогнозированию молодежной политики М.Е. Андреев 8(4112) 507-124.