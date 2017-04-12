Объявлен конкурс мультфильмов на языке саха

В рамках реализации Государственной программы «Сохранение и развитие якутского языка в Республике Саха (Якутия)» Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне» (ранее Республиканский центр развития дополнительного образования и детского движения) проводит конкурс мультипликационных фильмов на якутском языке о родном улусе (городе).

Учредитель конкурса: Министерство образования и науки РС(Я).

Цель конкурса: создание мультипликационных фильмов на якутском языке для детей школьного возраста. Задачи: содействие в расширении языковой среды и полноценного функционирования якутского языка посредством создания мультипликационных фильмов на якутском языке; развитие духовно-нравственных и патриотических качеств школьников через приобщение к историческому наследию своего края.

Принимают участие учащиеся 1-11 классов образовательных организаций республики.

Этапы проведения: прием, регистрация заявок и конкурсных работ с 20 февраля по 20 мая 2017 года; экспертиза материалов, утверждение итогов конкурса с 20 по 25 мая 2017 года; награждение победителей конкурса 1 июня 2017 года.

Конкурсные работы на dvd-дисках, флэш-накопителях принимаются в срок до 20 мая 2017 года. Заявки и конкурсные работы направлять в Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне» по адресу: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ломоносова, 35/7, каб. 9, отдел развития детского движения, телефон 8 4112-34-45-16, e-mail: mooedd@mail.ru

Требования к конкурсным работам:

— Создание новых мультипликационных фильмов на якутском языке об истории и достопримечательностях своего улуса или города (чем отличается ваш улус, какие существуют исторические достопримечательности).

— Принимаются работы, выполненные в объемной пластилиновой анимации (принимаются в виде видеофайла). С примером создания мультфильма можно ознакомиться на сайте http://nauka-it.ru/attachments/article/3204/kudimova_ae_verhoture_konf_15.pdf

— Мультипликационные фильмы представляются в форматах: avi, mpg, wmv, swf. Кроме того, анимационные фильмы могут быть спроектированы в 3 D-редакторах.

— Представляемые работы должны быть адаптированы к операционной системе Windows ХР, Windows 7 и выше. На Конкурс работы принимаются в следующих форматах: Microsoft avi (с использованием кодеков MPEG-4, DivX, другие — по договоренности), mpeg.

— При предоставлении работы по е-mail — размер файла не должен превышать 50 Мб, на диске или флэш-накопителе- не более 500 Мб.

— Хронометраж не должен превышать 3 минуты. Работы подаются на dvd-дисках, флэш-накопителях, которые следует обязательно подписать. Можно отправить работу по е-mail.

Жюри оценивает оригинальность и содержательность сюжета, социальную значимость; отражение истории народа, творческое разрешение, раскрытие воспитательного и философского потенциала тематики; художественную ценность, режиссуру; качество анимации (техническое исполнение, операторская работа, качество звука); соответствие возрасту (учет возрастных и психологических особенностей детей).