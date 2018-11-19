Объявлен кастинг среди проживающих в Якутии эвенкиек

Объявлен кастинг среди эвенкиек, проживающих в Якутии, на главную роль в международном документальном проекте «МИЦИХА НЕ БОИТСЯ САМОЛЕТОВ»

Польско- российский проект «Мициха не боится самолетов» запускается в декабре текущего года и посвящен истории изучения культуры северных народов польской ученой, антрополога из Оксфорда Марией Чаплицкой в начале ХХ века.

Ключевую роль в исследовании Чаплицкой сыграли ее знакомство с тунгуской Мицихой, которая стала проводником Чаплицкой в мир, куда не ступала нога европейского ученого.

Как отмечает польский продюсер проекта Мила Кудряшова:»Мы ищем «современную Мициху», через общение с которой мы расскажем международному зрителю о Севере. При этом возраст героини может быть разным от 25 до 40 лет, так как по северным лицам иногда трудно понять возраст», — отмечает она.

Самый главных критерий — это жажда знаний, знание национальной культуры и владение каким либо творческим навыком (петь, танцевать, рисовать, знание обрядов и проч), считает М. Кудряшова.

МАТЕРИАЛ ОБ ИСТОРИЧЕСКОМ ПЕРСОНАЖЕ можно найти, обратившись к ссылке:

http://zaimka.ru/klitsenko-czaplicka/

«Мультикультурный проект включает в себя документальный проект о современной Мицихе, глазами которой мы видим события 100 летней давности, а также художественные перфомансы с участием героини, которая будет представлять культуру Якутии за рубежом», — подчеркивает польский продюсер.

Завершить кастинг планируется до 22 ноября текущего года.

ОТ ПРЕТЕНДЕНТКИ НА РОЛЬ В ДОКУМЕНТАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ «МИЦИХА НЕ БОИТСЯ САМОЛЕТОВ» НЕОБХОДИМО:

БИОГРАФИЯ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА. С описанием своей семьи, корней, чем она занимается сейчас, как это связано с национальными корнями

ЛИЧНОЕ ВИДЕНИЕ ХАРАКТЕРА МИЦИХИ (до 1 страницы текста), почему этот персонаж близок конкурсантке, почему ей будет интересно принять участие в этом польско- российском проекте.

ФОТО – ПОРТРЕТ без сценического грима/костюма.

Пакет документов на кастинг направляется на адрес продюсера проекта с русской стороны

Милы КУДРЯШОВОЙ

Киностудия ООО «Увидеть море», Мила Кудряшова,

+79112155525

Ниже приводим УСЛОВИЯ КАСТИНГА:

Описание героини на «роль» МИЦИХИ ВОЗРАСТ 25-40 лет НАЦИОНАЛЬНОСТЬ ЭВЕНКИЙСКИЕ (ТУНГУССКИЕ) КОРНИ ВНЕШНОСТЬ ПОРТРЕТНОЕ СХОДСТВО с исторической Мицихой значения не имеет ЯЗЫКИ РУССКИЙ, ЭВЕНКИЙСКИЙ, АНГЛИЙСКИЙ ( начальный уровень) ПРОФЕССИЯ 1 ГЕРОИНЯ может быть представительницей творческой профессии АКТРИСА, ТАНЦОВЩИЦА, ХУДОЖНИЦА, ПЕВИЦА ( владение традиционным искусством) ПРОФЕССИЯ 2 ГЕРОИНЯ может быть деятелем культуры, науки и образования: РЕЖИССЕР, ПЕДАГОГ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ народов Якутии, МУЗЕЙНЫЙ РАБОТНИК ТВОРЧЕСКАЯ БИОГРАФИЯ 1 ГЕРОИНЯ может быть из простой деревенской семьи, связанной с национальными традициями и промыслами, которая сама сделала себе карьеру в артистическом/художественном мире, обладая определенными талантами ТВОРЧЕСКАЯ БИОГРАФИЯ 2 ГЕРОИНЯ может быть из известной семьи деятелей науки/искусств, члены которой занимались изучением традиций Северных народов УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ ГЕРОИНЯ рассказывает о себе, о своей семье. Фокус — на приверженность национальным традициям. ВОЗМОЖНОСТЬ вести съемки дома с членами семьи, на работе в общении с коллегами, в культурных /научных учреждениях, с которыми связана ее деятельность. ОБРАЗ МИЦИХИ ГЕРОИНЯ заинтересована узнать, как можно больше об экспедиции Марии Чаплицкой и ее проводницы Мицихи. В нашем проекте — она и есть Мициха- проводница в мир национальной северной культуры для теряющей свою национальную идентичность Европы. ЛОКАЦИИ СЪЕМКИ планируются проводить в Якутии (место жительства героини), и на местах исследования Марии Чаплицкой ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ АКЦИИ ПРОЕКТА ГЕРОИНЯ стает участником художественных перфомансов, которые пройдут в канун премьеры фильма. Ей нужно будет поставить номер (под руководством польского режиссера), демонстрирующую ее вовлеченность в развитие национальной культуры: песня, танец, художественная инсталляция и проч. Основная презентация проекта пройдет в Оксфорде, Великобритания, там где работала Мария Чаплицкая КАСТИНГ ХОТЕЛОСЬ бы рассмотреть порядка 15 кандидатур на роль ГЕРОИНИ. Участницы проекта будут отбираться по фотографиям и развернутым биографиям. Особое значение будет иметь их принадлежность и возможный вклад в развитие национальной культуры.