Объявлен кастинг среди проживающих в Якутии эвенкиек

Объявлен кастинг среди эвенкиек, проживающих в Якутии, на главную роль в международном документальном проекте «МИЦИХА НЕ БОИТСЯ САМОЛЕТОВ»
Польско- российский проект «Мициха не боится самолетов» запускается в декабре текущего года и посвящен истории изучения культуры северных народов польской ученой, антрополога из Оксфорда Марией Чаплицкой в начале ХХ века.
Ключевую роль в исследовании Чаплицкой сыграли ее знакомство с тунгуской Мицихой, которая стала проводником Чаплицкой в мир, куда не ступала нога европейского ученого.
Как отмечает польский продюсер проекта Мила Кудряшова:»Мы ищем «современную Мициху», через общение с которой мы расскажем международному зрителю о Севере. При этом возраст героини может быть разным от 25 до 40 лет, так как по северным лицам иногда трудно понять возраст», — отмечает она.
Самый главных критерий — это жажда знаний, знание национальной культуры и владение каким либо творческим навыком (петь, танцевать, рисовать, знание обрядов и проч), считает М. Кудряшова.
МАТЕРИАЛ ОБ ИСТОРИЧЕСКОМ ПЕРСОНАЖЕ можно найти, обратившись к ссылке:
http://zaimka.ru/klitsenko-czaplicka/
«Мультикультурный проект включает в себя документальный проект о современной Мицихе, глазами которой мы видим события 100 летней давности, а также художественные перфомансы с участием героини, которая будет представлять культуру Якутии за рубежом», — подчеркивает польский продюсер.
Завершить кастинг планируется до 22 ноября текущего года.
ОТ ПРЕТЕНДЕНТКИ НА РОЛЬ В ДОКУМЕНТАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ «МИЦИХА НЕ БОИТСЯ САМОЛЕТОВ» НЕОБХОДИМО:
- БИОГРАФИЯ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА. С описанием своей семьи, корней, чем она занимается сейчас, как это связано с национальными корнями
- ЛИЧНОЕ ВИДЕНИЕ ХАРАКТЕРА МИЦИХИ (до 1 страницы текста), почему этот персонаж близок конкурсантке, почему ей будет интересно принять участие в этом польско- российском проекте.
- ФОТО – ПОРТРЕТ без сценического грима/костюма.
Пакет документов на кастинг направляется на адрес продюсера проекта с русской стороны
Милы КУДРЯШОВОЙ
Киностудия ООО «Увидеть море», Мила Кудряшова,
+79112155525
Ниже приводим УСЛОВИЯ КАСТИНГА:
|Описание героини на «роль» МИЦИХИ
|ВОЗРАСТ
|25-40 лет
|НАЦИОНАЛЬНОСТЬ
|ЭВЕНКИЙСКИЕ (ТУНГУССКИЕ) КОРНИ
|ВНЕШНОСТЬ
|ПОРТРЕТНОЕ СХОДСТВО с исторической Мицихой значения не имеет
|ЯЗЫКИ
|РУССКИЙ, ЭВЕНКИЙСКИЙ, АНГЛИЙСКИЙ ( начальный уровень)
|ПРОФЕССИЯ 1
|ГЕРОИНЯ может быть представительницей творческой профессии АКТРИСА, ТАНЦОВЩИЦА, ХУДОЖНИЦА, ПЕВИЦА ( владение традиционным искусством)
|ПРОФЕССИЯ 2
|ГЕРОИНЯ может быть деятелем культуры, науки и образования: РЕЖИССЕР, ПЕДАГОГ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ народов Якутии, МУЗЕЙНЫЙ РАБОТНИК
|ТВОРЧЕСКАЯ БИОГРАФИЯ 1
|ГЕРОИНЯ может быть из простой деревенской семьи, связанной с национальными традициями и промыслами, которая сама сделала себе карьеру в артистическом/художественном мире, обладая определенными талантами
|ТВОРЧЕСКАЯ БИОГРАФИЯ 2
|ГЕРОИНЯ может быть из известной семьи деятелей науки/искусств, члены которой занимались изучением традиций Северных народов
|УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ
|ГЕРОИНЯ рассказывает о себе, о своей семье. Фокус — на приверженность национальным традициям. ВОЗМОЖНОСТЬ вести съемки дома с членами семьи, на работе в общении с коллегами, в культурных /научных учреждениях, с которыми связана ее деятельность.
|ОБРАЗ МИЦИХИ
|ГЕРОИНЯ заинтересована узнать, как можно больше об экспедиции Марии Чаплицкой и ее проводницы Мицихи. В нашем проекте — она и есть Мициха- проводница в мир национальной северной культуры для теряющей свою национальную идентичность Европы.
|ЛОКАЦИИ
|СЪЕМКИ планируются проводить в Якутии (место жительства героини), и на местах исследования Марии Чаплицкой
|ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ АКЦИИ ПРОЕКТА
|ГЕРОИНЯ стает участником художественных перфомансов, которые пройдут в канун премьеры фильма. Ей нужно будет поставить номер (под руководством польского режиссера), демонстрирующую ее вовлеченность в развитие национальной культуры: песня, танец, художественная инсталляция и проч. Основная презентация проекта пройдет в Оксфорде, Великобритания, там где работала Мария Чаплицкая
|КАСТИНГ
|ХОТЕЛОСЬ бы рассмотреть порядка 15 кандидатур на роль ГЕРОИНИ. Участницы проекта будут отбираться по фотографиям и развернутым биографиям. Особое значение будет иметь их принадлежность и возможный вклад в развитие национальной культуры.