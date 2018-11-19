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Объявлен кастинг среди проживающих в Якутии эвенкиек

Объявлен кастинг среди эвенкиек, проживающих в Якутии, на главную роль в международном документальном проекте  «МИЦИХА НЕ БОИТСЯ САМОЛЕТОВ»

Польско- российский проект «Мициха не боится самолетов» запускается в декабре текущего года и посвящен истории изучения культуры северных народов польской ученой, антрополога из Оксфорда  Марией Чаплицкой в начале ХХ века.

Ключевую роль в исследовании Чаплицкой сыграли ее знакомство с тунгуской Мицихой, которая стала проводником Чаплицкой в мир, куда не ступала нога европейского ученого.

Как отмечает польский продюсер проекта Мила Кудряшова:»Мы ищем «современную Мициху», через общение с которой мы  расскажем  международному зрителю о  Севере. При этом возраст героини может быть разным от 25 до 40 лет, так как по северным лицам иногда трудно понять возраст», — отмечает она.

Самый главных критерий — это  жажда знаний, знание национальной культуры и  владение каким либо творческим навыком (петь, танцевать, рисовать,   знание обрядов и проч), считает М. Кудряшова.

МАТЕРИАЛ ОБ ИСТОРИЧЕСКОМ ПЕРСОНАЖЕ можно найти, обратившись к ссылке:

http://zaimka.ru/klitsenko-czaplicka/

«Мультикультурный проект включает в себя документальный проект о современной Мицихе, глазами которой   мы видим события 100 летней давности, а также художественные перфомансы с участием героини, которая будет представлять культуру Якутии за рубежом», —  подчеркивает польский продюсер.

Завершить кастинг планируется до 22 ноября текущего года.

ОТ ПРЕТЕНДЕНТКИ НА РОЛЬ В ДОКУМЕНТАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ «МИЦИХА НЕ БОИТСЯ САМОЛЕТОВ» НЕОБХОДИМО:

  • БИОГРАФИЯ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА. С описанием своей семьи, корней, чем она занимается сейчас, как это связано с национальными корнями
  • ЛИЧНОЕ ВИДЕНИЕ ХАРАКТЕРА МИЦИХИ (до 1 страницы текста), почему этот персонаж близок конкурсантке, почему ей будет интересно принять участие в этом польско- российском проекте.
  • ФОТО – ПОРТРЕТ без сценического грима/костюма.

Пакет документов на кастинг  направляется на адрес продюсера проекта с русской стороны

Милы  КУДРЯШОВОЙ

Киностудия  ООО «Увидеть море», Мила Кудряшова,

+79112155525

Ниже приводим УСЛОВИЯ  КАСТИНГА:

Описание  героини  на «роль» МИЦИХИ  
ВОЗРАСТ 25-40 лет
НАЦИОНАЛЬНОСТЬ ЭВЕНКИЙСКИЕ (ТУНГУССКИЕ) КОРНИ
ВНЕШНОСТЬ ПОРТРЕТНОЕ СХОДСТВО   с исторической Мицихой значения не имеет
ЯЗЫКИ РУССКИЙ,  ЭВЕНКИЙСКИЙ, АНГЛИЙСКИЙ ( начальный уровень)
ПРОФЕССИЯ 1  ГЕРОИНЯ может быть представительницей творческой профессии       АКТРИСА, ТАНЦОВЩИЦА, ХУДОЖНИЦА, ПЕВИЦА ( владение традиционным искусством)
ПРОФЕССИЯ 2 ГЕРОИНЯ может быть  деятелем культуры, науки и образования: РЕЖИССЕР, ПЕДАГОГ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ народов Якутии, МУЗЕЙНЫЙ РАБОТНИК
ТВОРЧЕСКАЯ БИОГРАФИЯ 1 ГЕРОИНЯ может быть  из простой  деревенской семьи, связанной с национальными традициями  и промыслами, которая сама сделала себе карьеру в артистическом/художественном мире, обладая определенными талантами
ТВОРЧЕСКАЯ БИОГРАФИЯ 2 ГЕРОИНЯ может быть из известной семьи деятелей  науки/искусств, члены которой занимались изучением традиций Северных народов
УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ ГЕРОИНЯ рассказывает о себе, о своей семье.           Фокус — на приверженность национальным традициям.  ВОЗМОЖНОСТЬ  вести съемки дома с членами семьи, на работе в общении с коллегами, в культурных /научных учреждениях, с которыми связана ее деятельность.
ОБРАЗ  МИЦИХИ ГЕРОИНЯ заинтересована узнать, как можно больше об экспедиции Марии Чаплицкой и ее проводницы Мицихи. В нашем проекте — она и есть Мициха- проводница в мир национальной  северной культуры для  теряющей свою национальную идентичность Европы.
ЛОКАЦИИ СЪЕМКИ  планируются проводить в Якутии (место жительства героини), и на местах исследования Марии Чаплицкой
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ АКЦИИ ПРОЕКТА ГЕРОИНЯ стает участником художественных перфомансов, которые пройдут в канун премьеры фильма. Ей нужно будет поставить номер (под руководством польского режиссера), демонстрирующую ее вовлеченность в развитие  национальной культуры: песня, танец, художественная инсталляция и проч. Основная презентация проекта пройдет в Оксфорде, Великобритания, там где работала Мария Чаплицкая
КАСТИНГ ХОТЕЛОСЬ бы рассмотреть порядка 15 кандидатур на роль ГЕРОИНИ. Участницы проекта будут отбираться по фотографиям и развернутым биографиям. Особое значение будет иметь их принадлежность и возможный вклад в развитие национальной культуры.

 

 

Источник: Пресс-центр Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия).
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