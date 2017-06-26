Объявлен фотоконкурс ««Я ♥ рыбу»!

Отличная новость от «ЧИРиКо»!

Мы объявляем ФОТОКОНКУРС «Я ♥ рыбу»!

Победитель станет обладателем сертификата от «ЧИРиКо» на сумму 5000 рублей!

Для участия нужно:

1. Быть подписанным на нашу страничку @stroganina_v_ykt.

2. Сфотографировать себя с рыбой. Рыба может быть любой – настоящей, игрушечной, нарисованной, вылепленной, приготовленной и т.д., и т.п. – насколько позволяет ваша фантазия :). И опубликовать фото на своей страничке в Инстаграм.

Внимание! Участие в конкурсе будет означать Ваше согласие использовать фотографии, сделанные Вами, в наших рекламных или информационных материалах.

3. В комментарии надо упомянуть @stroganina_v_ykt, поставить хэштег #хочупризотЧИРиКо и отметить двух своих друзей.

4. Чтобы мы могли вас увидеть, ваша страничка должна быть от¬крыта.

Конкурс продлится по 17 июля 23:00 часов.

Победителя мы выберем сами и объявим итоги конкурса 18 июля в 20:00.

Всем удачи и творческого подхода!