Обвиняемый в убийстве в Сунтаре: Он сам напоролся на нож

Прокуратура Сунтарского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 56 -летнего мужчины. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).

В судебном заседании установлено, что подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в своем частном доме в ходе конфликта произошедшего между ним и его знакомым, взяв с полки кухонный нож, ударил последнего с целью убийства 2 раза в область расположения жизненно-важных органов. Смерть пострадавшего наступила в результате колото-резаной раны мягких тканей передней стенки грудной клетки слева, проникающей в полость сердечной сорочки с повреждением сердца, осложнившейся гемотампонадой сердца (сдавлением кровью сердца).

В суде подсудимый вину полностью не признал и показал, что потерпевший при падении сам напоролся на нож, но благодаря активной позиции государственного обвинителя его вина полностью доказана. Приговором суда ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.