Обвиняемый в убийстве Иннокентия Макарова частично признал вину

В Якутском городском суде состоялось очередное судебное заседание по делу об убийстве чемпиона мира по кикбоксингу, председателя СОНТ «Сатал» Иннокентия Макарова.

Напомним, преступление было совершено 5 ноября прошлого года. В ходе ссоры, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый нанес титулованному спортсмену удары ножом. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.

Переместив тело убитого в багажник своей машины, мужчина позвонил своему дяде и попросил о помощи. Родственники вывезли тело в район 45 километра Вилюйского тракта и, отъехав от проезжей части на расстояние около 400 метров, скрыли тело в снежном сугробе.

18 июля по делу началось судебное следствие. Обвиняемый в убийстве Степанов сказал, что частично признает свою вину. Острелин, которому предъявлено обвинение в укрывательстве преступления, вину признал в полном объеме.

Потерпевшей по делу является вдова Иннокентия Макарова Евгения Народова. Также в суд пришли родственники и друзья погибшего спортсмена и общественного деятеля. Рассмотрение дела продолжится 30 июля, для дачи показаний в суд будут вызваны свидетели.