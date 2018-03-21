Обвиняемый в педофилии отец Мелетий прибыл в Якутск

Как стало известно SakhaDay, 18 марта отец Мелетий прибыл в Якутск. Долгое время он находился в московской Бутырке. В это время священник обследовался в отделе психиатрических экспертиз института Сербского, куда поступил 23 ноября прошлого года.

По словам источника Sakhaday, якутские психиатры у отца Мелетия сексуальных расстройств не выявили. Поэтому на стадии следствия назначена экспертиза центра имени Сербского, которая должна проверить наличие расстройств сексуального предпочтения в форме педофилии. Оно может установлено экспертным путем.

Из Москвы священника отправили в Иркутск, где он проживал ровно месяц.

Сейчас он находится в СИЗО. В Якутске следствие ждет результатов экспертизы, которые готовятся в течение 2-3 месяцев. Затем следователи подготовят обвинительное заключение, и дело будет передано в суд.

Отметим, что и в Москве, и в Иркутске — на всем этапе этого путешествия батюшку поддерживали люди, которые не верят в преступление и и считают все обвинения оговором.

Почти год назад, 29 марта 2017 года, в Якутске было возбуждено уголовное дело в отношении заштатного клирика якутской епархии, экс-директора Свято-Иннокентьевской православной гимназии иеромонаха Мелетия, в миру Ткаченко Андрея Эдуардовича.

Напомним, что иеромонах Мелетий (Ткаченко) подозревается в сексуальном насилии над мальчиками. А именно в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).