Обвиняемый не смог явиться в суд, потому что был пьян и избит

Когда житель села Оленек, обвиняемый за нанесение побоев, не явился в суд, судья вынес постановление о принудительном приводе гражданина в зал судебного заседания.

Судебные приставы прибыли по адресу проживания подсудимого и обнаружили там его пьяным и избитым в подъезде собственного дома. Приставам даже пришлось вызывать карету скорой помощи, чтобы подсудимому была оказана медицинская помощь.

В тот же день суд рассмотрел дело без его участия и вынес заочное решение, приговорив подсудимого к обязательным работам на 60 часов, которые он сейчас отбывает в местной администрации.