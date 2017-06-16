Обсуждены проекты инновационных объектов дополнительного образования

15 июня 2017 г. состоялась рабочая встреча министра образования и науки РС(Я) Владимира Егорова, на котором были обсуждены проекты дополнительного образования.

В работе встречи приняли участие первый заместитель министра образования и науки РС(Я) Феодосия Габышева, председатель ЯРО всероссийского общественного движения «Матери России» Прасковья Борисова, генеральный директор некоммерческой организации «Целевой фонд будущих поколений» Сергей Местников, представители министерства архитектуры и строительного комплекса РС(Я) и министерства экономики РС(Я). В ходе совещания руководители обсудили перспективные проекты – строительство учебно-лабораторного корпуса Малой академии наук РС(Я) и детского городка под условным названием «Юные якутяне».

Владимир Анатольевич проинформировал о том, что в данное время готовится два проекта Указа Главы республики: о комплексе «Земля Олонхо» и о комплексе мер по работе с одаренными детьми. Одним из пунктов второго указа станет строительство и ввод инновационных объектов для работы с одаренными детьми: Учебно-лабораторный корпус Малой академии наук РС (Я) с интернатом в с. Чапаево Хангаласского улуса, Международная арктическая школа в г. Якутске и Детский городок «Юные якутяне» в г. Якутске.

Директор Малой академии наук Василий Павлов и директор ресурсного центра «Юные якутяне» Мария Петрова рассказали о содержании и о ходе реализации данных проектов. Так, планируется, что учебно-лабораторный корпус Малой академии наук будет на 150 мест с интернатом на 100 мест. Это будет уникальный по своему содержанию и архитектурному решению учебно-лабораторный корпус с исследовательскими лабораториями. Здесь учащиеся будут заниматься по всем направлениям научно-исследовательской деятельности. Кроме того, учебный корпус будет оснащен помещениями, позволяющими обеспечить разностороннее познавательное и физическое развитие учащихся академии: интерактивный музей занимательной науки, помещения для занятий творческой деятельностью, спортивные залы и рекреационные зоны. Для проживания учащихся академии планируется построить интернат на 100 мест, где будут расположены все необходимые помещения и условия для полноценного отдыха и организации свободного времени учащихся.

Модель будущего детского городка представила Мария Петровна. По ее информации в детском городке будет два больших комплекса. В первом здании будут располагаться кластеры «Детский технопарк Кванториум» и специализированный центр компетенций JuniorSkills «Будущие профессионалы». Это будет содружество образования и науки, то есть ВУЗов и ССУЗов, бизнес сообщества и государства. Второй комплекс под условным названием «Снежный Барс» будет представлять собой большой ангар. Это будет многофункциональное помещение, в котором будут реализоваться безопасность дорожного движения, авто и авиа направления, будут находиться скейт-парк, тир, спортивная и военная площадки и т.д.

Эксперты обсудили месторасположение площадок будущего детского городка и механизмы финансирования, отметив, что, если месторасположение городка будет в рамках городской доступности, то охват детей дополнительным образованием будет больше. В целом, эксперты оценили проекты.

Напомним, что 7 июня т.г. Глава Якутии Егор Борисов встретился с одаренными детьми республики, в ходе которого он озвучил указанные проекты и подчеркнул важность строительства таких объектов дополнительного образования.