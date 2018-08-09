Обсуждена эффективность деятельности органов исполнительной власти Якутии по итогам 2017 года

Предварительные результаты оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Якутии по итогам 2017 года рассмотрены на заседании правительственной комиссии, проведённого 8 августа и.о. председателя правительства республики Владимиром СОЛОДОВЫМ.
Согласно Указу Президента РФ от 14 ноября 2017 года № 548 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», в апреле текущего года федеральным правительством утверждена новая методика определения эффективности работы региональных властей. Методика предполагает поэтапный ввод новых показателей. Так, если итоги 2017-2018 годов будут оцениваться по 14 показателям, то с 1 января 2021 года – по 22 показателям.
И.о. министра экономики республики Майя ДАНИЛОВА напомнила, что по оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти по итогам 2016 года Якутия заняла первое место и получила грант в размере 2,5 млрд. рублей. Достигнуть лидирующие позиции в РФ позволили значительный рост собственных доходов на 63%, объёма инвестиций в основной капитал на 62%, оборота продукции, производимой малыми предприятиями, в том числе ИП, на 46%.
По её словам, основным нововведением, прямым образом влияющим на место республики в рейтинге, является исключение показателей по объёмам налоговых доходов и объёмам инвестиций в основной капитал от влияния добывающих отраслей. Новая методика содержит семь показателей из нового «майского указа» Президента России № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в том числе такие показатели, как «продолжительность жизни», «суммарный коэффициент рождаемости», «уровень бедности», «среднесписочная численность работников малого и среднего предпринимательства», «плотность и доля автомобильных дорог регионального значения, которые соответствуют нормативным требованиям», «коэффициент доступности жилья», «уровень безработицы».
Также региональные власти будут отчитываться по объёму налоговых доходов консолидированного бюджета субъекта, качеству и доступности услуг ЖКХ и другим показателям.
Кроме того, в методику включены критерии, оценку которым должно дать население, жители оценят удовлетворённость услугами в сферах образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания, деятельностью органов власти. Расчёт будет производиться по двум группам показателей: экономические и социальные.
Также в ходе совещания отдельно рассмотрены такие показатели рейтинга, как «объём налоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на душу населения, скорректированный на индекс бюджетных расходов», «суммарный коэффициент рождаемости», «уровень преступности» и другие. С информацией выступили министр финансов региона Валерий ЖОНДОРОВ и министр по делам молодёжи и семейной политике Якутии Иван ЛУЦКАН.
По итогам заседания правительственной комиссии Владимир Солодов дал ряд поручений министрам для обеспечения улучшения показателей в 2018 году.
Обсуждена эффективность деятельности органов исполнительной власти Якутии по итогам 2017 года
Предварительные результаты оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Якутии по итогам 2017 года рассмотрены на заседании правительственной комиссии, проведённого 8 августа и.о. председателя правительства республики Владимиром СОЛОДОВЫМ.