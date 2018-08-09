Обсуждена эффективность деятельности органов исполнительной власти Якутии по итогам 2017 года

Предварительные результаты оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Якутии по итогам 2017 года рассмотрены на заседании правительственной комиссии, проведённого 8 августа и.о. председателя правительства республики Владимиром СОЛОДОВЫМ.

Согласно Указу Президента РФ от 14 ноября 2017 года № 548 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», в апреле текущего года федеральным правительством утверждена новая методика определения эффективности работы региональных властей. Методика предполагает поэтапный ввод новых показателей. Так, если итоги 2017-2018 годов будут оцениваться по 14 показателям, то с 1 января 2021 года – по 22 показателям.

И.о. министра экономики республики Майя ДАНИЛОВА напомнила, что по оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти по итогам 2016 года Якутия заняла первое место и получила грант в размере 2,5 млрд. рублей. Достигнуть лидирующие позиции в РФ позволили значительный рост собственных доходов на 63%, объёма инвестиций в основной капитал на 62%, оборота продукции, производимой малыми предприятиями, в том числе ИП, на 46%.

По её словам, основным нововведением, прямым образом влияющим на место республики в рейтинге, является исключение показателей по объёмам налоговых доходов и объёмам инвестиций в основной капитал от влияния добывающих отраслей. Новая методика содержит семь показателей из нового «майского указа» Президента России № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в том числе такие показатели, как «продолжительность жизни», «суммарный коэффициент рождаемости», «уровень бедности», «среднесписочная численность работников малого и среднего предпринимательства», «плотность и доля автомобильных дорог регионального значения, которые соответствуют нормативным требованиям», «коэффициент доступности жилья», «уровень безработицы».

Также региональные власти будут отчитываться по объёму налоговых доходов консолидированного бюджета субъекта, качеству и доступности услуг ЖКХ и другим показателям.

Кроме того, в методику включены критерии, оценку которым должно дать население, жители оценят удовлетворённость услугами в сферах образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания, деятельностью органов власти. Расчёт будет производиться по двум группам показателей: экономические и социальные.

Также в ходе совещания отдельно рассмотрены такие показатели рейтинга, как «объём налоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на душу населения, скорректированный на индекс бюджетных расходов», «суммарный коэффициент рождаемости», «уровень преступности» и другие. С информацией выступили министр финансов региона Валерий ЖОНДОРОВ и министр по делам молодёжи и семейной политике Якутии Иван ЛУЦКАН.

По итогам заседания правительственной комиссии Владимир Солодов дал ряд поручений министрам для обеспечения улучшения показателей в 2018 году.

