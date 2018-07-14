Общий список кандидатов «Справедливой России» на выборы в Ил Тумэн

|Общая часть списка
|1
|Тумусов Федот Семёнович
|2
|Григорьев Юрий Иннокентьевич
|1
|Заложный
|О
|Афанасьев Софрон Антонович
|1
|Афанасьев Софрон Антонович
|2
|Уваровский Иван Владимирович
|3
|Андреев Валерий Андриянович
|4
|Петров Денис Гаврильевич
|2
|Сайсарский
|О
|Гурьев Алексей Иннокентьевич
|1
|Саргыдаева Ольга Николаевна
|2
|Гурьев Алексей Иннокентьевич
|3
|Филиппов Федот Сергеевич
|3
|Университетский
|О
|Николаев Мичил Кимович
|1
|Николаев Мичил Кимович
|2
|Илларионова Сахаяна Владимировна
|3
|Михайлов Василий Константинович
|4
|Центральный
|О
|Мыраан Сулустаана Байанайдаах Кыыьа
|1
|Мыраан Сулустаана Байанайдаах Кыыьа
|2
|Никифорова Вера Дмитриевна
|3
|Тумусов Петр Сысоевич
|5
|Поярковский
|О
|Васильев Денис Андреевич
|1
|Васильев Денис Андреевич
|2
|Скирко Анна Николаевна
|6
|Набережный
|О
|Степанов Иван Валентинович
|1
|Степанов Иван Валентинович
|2
|Иванова Наталья Георгиевна
|3
|Максимов Юрий Михайлович
|7
|Даркылахский
|О
|Ромашов Алексей Игоревич
|1
|Ромашов Алексей Игоревич
|2
|Бердников Игорь Алексеевич
|8
|Гагаринский
|О
|Антонов Феликс Александрович
|1
|Антонов Феликс Александрович
|2
|Федорова Кюннэй Степановна
|3
|Сергеева Марианна Борисовна
|9
|Пригородный
|О
|Холодинина Наталья Николаевна
|1
|Холодинина Наталья Николаевна
|2
|Зайцев Анатолий Викторович
|3
|Быков Александр Николаевич
|10
|Вилюйский
|О
|Платонов Виктор Николаевич
|1
|Платонов Виктор Николаевич
|2
|Калачикова-Яковлева Ольга Ивановна
|11
|Нюрбинский
|О
|Попов Борис Николаевич
|1
|Антонов Анатолий Степанович
|2
|Попов Борис Николаевич
|3
|Винокуров Аркадий Иннокентьевич
|12
|Олекминский
|О
|Айрапетов Владислав Эдуардович
|1
|Айрапетов Владислав Эдуардович
|2
|Торговкин Владислав Владимирович
|13
|Сунтарский
|1
|Егорова Жанна Эдуардовна
|3
|Егоров Сергей Григорьевич
|14
|Алданский
|О
|Сивцев Анатолий Власиевич
|1
|Сивцев Анатолий Власиевич
|15
|Томмотский
|О
|Григорьев Игорь Иннокентьевич
|1
|Григорьев Игорь Иннокентьевич
|3
|Алексеев Альберт Викторович
|16
|Южно-Якутский
|О
|Неустроев Алексей Иннокентьевич
|1
|Селин Валерий Викторович
|2
|Кузьмин Григорий Макарович
|3
|Иванова Саргылана Ивановна
|17
|Промышленный
|1
|Неустроев Алексей Иннокентьевич
|2
|Афанасьева Екатерина Павловна
|18
|Нерюнгринский
|О
|Иванов Гаврил Иванович
|1
|Иванов Гаврил Иванович
|2
|Огрина Людмила Сергеевна
|3
|Кузьмин Михаил Григорьевич
|19
|Удачнинский
|О
|Пискунов Олег Владимирович
|1
|Пискунов Олег Владимирович
|2
|Жуков Максим Александрович
|20
|Айхальский
|О
|Усов Олег Юрьевич
|1
|Усов Олег Юрьевич
|2
|Коврижник Николай Николаевич
|3
|Пузырёва Лариса Михайловна
|4
|Ишаев Николай Александрович
|21
|Мирнинский
|О
|Богданов Владимир Николаевич
|1
|Богданов Владимир Николаевич
|2
|Филиппова Татьяна Петровна
|3
|Семенов Александр Николаевич
|22
|Ленский
|О
|Овчинникова Людмила Владимировна
|1
|Овчинникова Людмила Владимировна
|3
|Лазоренко Олеся Сергеевна
|4
|Михайлина Евгения Юрьевна
|23
|Мухтуйский
|О
|Денисов Андрей Владимирович
|1
|Денисов Андрей Владимирович
|2
|Борбуев Нурбек Макамбаевич
|24
|Мегино-Кангаласский
|О
|Нестеров Тимофей Семенович
|1
|Нестеров Тимофей Семенович
|2
|Слепцов Иван Семенович
|3
|Бойлохова Аграфена Николаевна
|25
|Хангаласский
|1
|Добрянцев Анатолий Анатольевич
|2
|Кононов Родион Дмитриевич
|3
|Латышев Валентин Александрович
|4
|Андросов Афанасий Николаевич
|26
|Верхневилюйско-Горный
|О
|Михайлов Виктор Прокопьевич
|1
|Филиппова Марфа Семеновна
|2
|Михайлов Виктор Прокопьевич
|3
|Константинова Вера Моисеевна
|27
|Намский
|О
|Ильин Семён Климентьевич
|1
|Юмшанов Петр Петрович
|2
|Илларионов Андрей Николаевич
|28
|Кобяйско-Верхоянский
|О
|Эверстов Михаил Ильич
|1
|Эверстов Михаил Ильич
|2
|Чириков Владимир Христофорович
|3
|Зябкин Владимир Викторович
|29
|Борогонский
|О
|Алексеев Аркадий Николаевич
|1
|Сергеев Леонид Михайлович
|2
|Судьаай Егор Афанасьевич
|3
|Сивцев Степан Николаевич
|4
|Габышев Егор Васильевич
|30
|Чурапчинский
|О
|Сивцев Станислав Иннокентьевич
|1
|Сивцев Станислав Иннокентьевич
|2
|Захаров Евгений Сергеевич
|3
|Шестаков Владимир Николаевич
|31
|Амгино-Майский
|1
|Никитина Екатерина Семеновна
|2
|Тимофеева Саргылана Пантелеймоновна
|3
|Шилова Вера Геляриевна
|32
|Таттинско-Томпонский
|О
|Протодьяконов Михаил Александрович
|1
|Протодьяконов Михаил Александрович
|2
|Иванов Роман Михалович
|3
|Бочоруков Константин Константинович
|33
|Национальный Северный
|1
|Алексеев Аркадий Николаевич
|2
|Бродников Вячеслав Васильевич
|3
|Чирков Вячеслав Иванович
|34
|Колымо-Индигирский
|О
|Михайлов Олег Олегович
|1
|Михайлов Олег Олегович
|2
|Мецкан Ярослав Васильевич
|35
|Арктический
|О
|Горохов Василий Алексеевич
|1
|Горохов Василий Алексеевич
|2
|Голиков Сергей Валерьевич
|3
|Слепцова Пелагея Петровна
Источник: Справедливая Россия.
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