Общий список кандидатов «Справедливой России» на выборы в Ил Тумэн

Общая часть списка 1 Тумусов Федот Семёнович 2 Григорьев Юрий Иннокентьевич 1 Заложный О Афанасьев Софрон Антонович 1 Афанасьев Софрон Антонович 2 Уваровский Иван Владимирович 3 Андреев Валерий Андриянович 4 Петров Денис Гаврильевич 2 Сайсарский О Гурьев Алексей Иннокентьевич 1 Саргыдаева Ольга Николаевна 2 Гурьев Алексей Иннокентьевич 3 Филиппов Федот Сергеевич 3 Университетский О Николаев Мичил Кимович 1 Николаев Мичил Кимович 2 Илларионова Сахаяна Владимировна 3 Михайлов Василий Константинович 4 Центральный О Мыраан Сулустаана Байанайдаах Кыыьа 1 Мыраан Сулустаана Байанайдаах Кыыьа 2 Никифорова Вера Дмитриевна 3 Тумусов Петр Сысоевич 5 Поярковский О Васильев Денис Андреевич 1 Васильев Денис Андреевич 2 Скирко Анна Николаевна 6 Набережный О Степанов Иван Валентинович 1 Степанов Иван Валентинович 2 Иванова Наталья Георгиевна 3 Максимов Юрий Михайлович 7 Даркылахский О Ромашов Алексей Игоревич 1 Ромашов Алексей Игоревич 2 Бердников Игорь Алексеевич 8 Гагаринский О Антонов Феликс Александрович 1 Антонов Феликс Александрович 2 Федорова Кюннэй Степановна 3 Сергеева Марианна Борисовна 9 Пригородный О Холодинина Наталья Николаевна 1 Холодинина Наталья Николаевна 2 Зайцев Анатолий Викторович 3 Быков Александр Николаевич 10 Вилюйский О Платонов Виктор Николаевич 1 Платонов Виктор Николаевич 2 Калачикова-Яковлева Ольга Ивановна 11 Нюрбинский О Попов Борис Николаевич 1 Антонов Анатолий Степанович 2 Попов Борис Николаевич 3 Винокуров Аркадий Иннокентьевич 12 Олекминский О Айрапетов Владислав Эдуардович 1 Айрапетов Владислав Эдуардович 2 Торговкин Владислав Владимирович 13 Сунтарский 1 Егорова Жанна Эдуардовна 3 Егоров Сергей Григорьевич 14 Алданский О Сивцев Анатолий Власиевич 1 Сивцев Анатолий Власиевич 15 Томмотский О Григорьев Игорь Иннокентьевич 1 Григорьев Игорь Иннокентьевич 3 Алексеев Альберт Викторович 16 Южно-Якутский О Неустроев Алексей Иннокентьевич 1 Селин Валерий Викторович 2 Кузьмин Григорий Макарович 3 Иванова Саргылана Ивановна 17 Промышленный 1 Неустроев Алексей Иннокентьевич 2 Афанасьева Екатерина Павловна 18 Нерюнгринский О Иванов Гаврил Иванович 1 Иванов Гаврил Иванович 2 Огрина Людмила Сергеевна 3 Кузьмин Михаил Григорьевич 19 Удачнинский О Пискунов Олег Владимирович 1 Пискунов Олег Владимирович 2 Жуков Максим Александрович 20 Айхальский О Усов Олег Юрьевич 1 Усов Олег Юрьевич 2 Коврижник Николай Николаевич 3 Пузырёва Лариса Михайловна 4 Ишаев Николай Александрович 21 Мирнинский О Богданов Владимир Николаевич 1 Богданов Владимир Николаевич 2 Филиппова Татьяна Петровна 3 Семенов Александр Николаевич 22 Ленский О Овчинникова Людмила Владимировна 1 Овчинникова Людмила Владимировна 3 Лазоренко Олеся Сергеевна 4 Михайлина Евгения Юрьевна 23 Мухтуйский О Денисов Андрей Владимирович 1 Денисов Андрей Владимирович 2 Борбуев Нурбек Макамбаевич 24 Мегино-Кангаласский О Нестеров Тимофей Семенович 1 Нестеров Тимофей Семенович 2 Слепцов Иван Семенович 3 Бойлохова Аграфена Николаевна 25 Хангаласский 1 Добрянцев Анатолий Анатольевич 2 Кононов Родион Дмитриевич 3 Латышев Валентин Александрович 4 Андросов Афанасий Николаевич 26 Верхневилюйско-Горный О Михайлов Виктор Прокопьевич 1 Филиппова Марфа Семеновна 2 Михайлов Виктор Прокопьевич 3 Константинова Вера Моисеевна 27 Намский О Ильин Семён Климентьевич 1 Юмшанов Петр Петрович 2 Илларионов Андрей Николаевич 28 Кобяйско-Верхоянский О Эверстов Михаил Ильич 1 Эверстов Михаил Ильич 2 Чириков Владимир Христофорович 3 Зябкин Владимир Викторович 29 Борогонский О Алексеев Аркадий Николаевич 1 Сергеев Леонид Михайлович 2 Судьаай Егор Афанасьевич 3 Сивцев Степан Николаевич 4 Габышев Егор Васильевич 30 Чурапчинский О Сивцев Станислав Иннокентьевич 1 Сивцев Станислав Иннокентьевич 2 Захаров Евгений Сергеевич 3 Шестаков Владимир Николаевич 31 Амгино-Майский 1 Никитина Екатерина Семеновна 2 Тимофеева Саргылана Пантелеймоновна 3 Шилова Вера Геляриевна 32 Таттинско-Томпонский О Протодьяконов Михаил Александрович 1 Протодьяконов Михаил Александрович 2 Иванов Роман Михалович 3 Бочоруков Константин Константинович 33 Национальный Северный 1 Алексеев Аркадий Николаевич 2 Бродников Вячеслав Васильевич 3 Чирков Вячеслав Иванович 34 Колымо-Индигирский О Михайлов Олег Олегович 1 Михайлов Олег Олегович 2 Мецкан Ярослав Васильевич 35 Арктический О Горохов Василий Алексеевич 1 Горохов Василий Алексеевич 2 Голиков Сергей Валерьевич 3 Слепцова Пелагея Петровна Источник: Справедливая Россия.

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