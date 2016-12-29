Общественный совет при Фонде капремонта утвердил план работы

28 декабря в Фонде капитального ремонта многоквартирных домов республики прошло заседание Общественного совета при Фонде.

В повестке было рассмотрено два вопроса:

— о работе Общественного совета Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия);

— план работы Общественного совета Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия) на 2017 год.

По итогам рассмотрения первого вопроса работа Общественного совета была оценена положительно.

Напомним, что в Общественный совет при Фонде капитального ремонта в многоквартирных домах республики вошли достаточно известные и опытные представители общественности, средств массовой информации и органов муниципальной власти : Александр ГРИЦЕНКО — заместитель председателя Общественной палаты РС(Я), Константин БОРИСОВ — руководитель региональной рабочей группы Общероссийского народного фронта «Качество повседневной жизни», Айхал ГАБЫШЕВ — генеральный директор НП «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии», Олег ЖЕЛНИН — генеральный директор ООО «Округ ТВ», Марина КОЛБАСИНА — редактор отдела по общественно- политической газеты «Якутия», Александр ПОДГОЛОВ — глава Управы Промышленного округа Городского округа «Город Якутск», Станислав ЦЮХЦИНСКИЙ — председатель Общественного совета при министерства жилищно- коммунального хозяйства и энергетики РС(Я).

Леонид ШИБАЕВ – генеральный директор Фонда капремонта многоквартирных домов республики проинформировал о планах работы на 2017 год. В частности, руководитель Фонда ознакомил членов Общественного совета с подготовкой проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории Республики Саха (Якутия) в 2017 году; о финансовом обеспечении реализации Региональный программы капитального ремонта из средств Государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2017 год на цели проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и финансировании в достаточном объеме административно- хозяйственных расходов Фонда.

Источник: Пресс-служба Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия)