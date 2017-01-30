Общественный совет по бродячим собакам обсудил проект закона об ответственном обращении с животными

27 января в Малом зале Окружной администрации города Якутска под председательством первого заместителя главы города по городскому хозяйству Дмитрия САДОВНИКОВА состоялось очередное заседание Общественного совета по вопросам бродячих собак.

В повестку заседания вошло рассмотрение трех вопросов. Одним из первых был обсужден проект Федерального закона об ответственном обращении с животными.

С проектом Федерального закона ознакомила зоозащитник Татьяна ИГНАТЕНКО. Было отмечено, что новый законопроект «Об ответственном обращении с животными», состоящий из 6 глав и 26 статей, вносится на рассмотрение депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Законопроект разъясняет основные требования при обращении с животными, правила их содержания, регистрации, выгула, перевозки, а также поясняет общие принципы работы приютов для животных, умерщвления.

Ознакомившись с законопроектом члены Общественного совета решили внести свои предложения и поправки к документу. До 1 февраля зоозащитники должны направить свои предложения и дополнения, затем подготовить официальное письмо от имени Общественного совета в адрес депутатов Государственной Думы Российской Федерации от нашей республики, которые, в свою очередь, будут отстаивать интересы зоозащитников при рассмотрении данного законопроекта.

Член Общественного совета по вопросам бродячих собак Марина САНТАЕВА проинформировала, что по данному вопросу разговаривала с депутатом Госдумы Федотом ТУМУСОВЫМ и он согласился отстаивать интересы зоозащитников из Якутии при рассмотрении данного законопроекта в Госдуме.

Далее директор пункта передержки безнадзорных животных Валентина ДРОЗДОВА ознакомила членов Общественного совета с новым регламентом по содержанию собак и кошек, попавших в Пункт передержки. Зоозащитники отметили, что определенные предложения и замечания, которые были направлены в адрес руководства Пункта передержки, не учтены при составлении регламента, поэтому было принято решение доработать документ и еще раз рассмотреть на следующем заседании.

Доработке подлежат вопросы, касающиеся усыпления домашних животных при транспортировке только с участием ветеринарного врача, сотрудники Пункта передержки обязаны обеспечивать животным условия, отвечающие его биологическим и индивидуальным потребностям, прежде всего, это касается потребностей животных в полнорационном кормлении. Также члены Общественного совета внесли предложение неагрессивных собак выпускать на волю после стерилизации. Практика будет действовать уже с весны.

Руководители рабочих групп отчитались о своей работе по формированию рабочих групп и подготовке плана работ на текущий 2017 год.

В течение года члены Общественного совета будут вести различную деятельность, начиная от освещения работы Пункта передержки безнадзорных животных и заканчивая вопросами поиска новых владельцев животных.

Кроме того, члены Общественного совета в связи с самоотводом некоторых членов, решили разработать Положение, где были бы четко прописаны пункты исключения членов из состава совета и привлечения новых. Все предложения и вопросы, поступившие на заседании Общественного совета по вопросам бродячих собак, были запротоколированы для дальнейшей работы.

Отметим, что заседания планируется проводить еженедельно по пятницам в 18-15 в Малом зале Окружной администрации.