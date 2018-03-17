Общественные палаты России и Якутии проследят за ходом выборов

17 марта в 23:00 в Общественной палате РФ начнет свою работу Ситуационный центр по наблюдению за выборами президента Российской Федерации. Его задача — оперативный мониторинг возможных нарушений в ходе проведения президентских выборов.

В режиме реального времени в Ситуационный центр будет стекаться информация о происходящем на избирательных участках от 144 тысяч наблюдателей Общественной палаты РФ и региональных общественных палат

Сообщения будут поступать от наблюдателей со всей России через сайт общественныйнаблюдатель.рф и волонтерский колл-центр. Одновременно продолжит свою работу горячая линия по мониторингу нарушений избирательного права, куда по номеру 8-800-737-77-66 может позвонить каждый гражданин и сообщить о нарушении.

Начало работы Ситуационного центра — 17 марта в 23:00. Завершение работы — 19 марта в 12:00.

Такой же Ситуационный штаб будет работать и у нас в Якутии. Начало работы штаба 18 марта в 8:00 утра. Завершиться работа также 18 марта в 24:00.

Звонить можно будет по телефонам: 508373, 508379, 508374, 508375.

Сделаем выборы честными все вместе!