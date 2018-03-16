Общественные наблюдатели Общественной палаты РФ получили напутствия и направления

Сегодня в Общественной палате РС(Я) состоялось вручение направлений на избирательные участки общественным наблюдателям на выборах президента РФ от Общественной палаты РФ. Напоминаем: с этого года в России появился институт общественных наблюдателей на главных выборах страны. Его формируют Общественная палата РФ и Палаты субъектов федерации.У нас в республике сформированы два пула – Палаты РС(Я) и Палаты РФ.

Последних не так много – всего 30 человек. Среди них есть такие известные люди, как САХАЯ и Александр БУРНАШЕВ, певица и композитор Ульяна ЛИ-Фу –Кюннэй, автор электронной музыки Айтал АЛЕКСЕЕВ. Вошли в пул и добровольцы – молодые люди, которые узнали из соцсетей об институте общественных наблюдателей и убедили организаторов, что готовы подключиться к этой важной для общества работе. Это специалист музея письменности Алгыс ТИМОФЕЕВ и студент Байдам Юрий уола ФИЛИППОВ.

Так сложилось, что большинство наблюдателей от Палаты РФ – молодые люди, лучшие студенты юридического факультета СВФУ. Член Общественной палаты РФ Вячеслав АЛЕКСЕЕВ и председатель Общественной палаты РС(Я) Алексей СЕРГУЧЕВ обратились к ним с напутственным словом.

Вячеслав Петрович:

— Мы постаралась привлечь самых грамотных, юридически подкованных наблюдателей. Поэтому выбрали вас. Уверены, что со своей работой вы справитесь.

Общественные наблюдатели в торжественной обстановке получили направления. На руках у них уже есть памятки, так называемый «Золотой стандарт» наблюдения, Кодекс этики наблюдателя.