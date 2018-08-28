Общественные экологи обсудили ситуацию с загрязнением реки Вилюй

Накануне Общественный экологический совет при Минэкологии РС(Я) провел экстренное совещание по ситуации с загрязнением водных объектов рек Ирелях, Малая Ботуобия и Вилюй. Высказать свою точку зрения пришли представители уполномоченных органов, в том числе управлений Росприроднадзора по РС(Я), Роспотребнадзора, Ростехнадзора, Росрыболовства, ЛБВУ, Минэкологии РС(Я), Якугидрометцентра, а также представители Сунтарского улуса и общественных организаций.

Как было отмечено в ходе совещания, в настоящее время по факту прорыва дамбы в Мирнинском районе надзорными органами проводится административное расследование. Министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) на территории Мирнинского района и вилюйской группы улусов ведется мониторинг водных объектов, организован ежедневный отбор проб для проведения лабораторных исследований.

По словам руководителя Управления экологической безопасности Веры Степановой, по результатам экологический обследований установлен факт загрязнения водного объекта р. Ирелях вследствие поступления сточных вод с места прорыва дамбы взвешенными веществами, ионами железа, меди, в воде р. Вилюй концентрация взвешенных веществ превысило ПДК в десятки-сотни раз.

Общественных экологов также волновал вопрос обеспечения населения сс. Вилючан и Крестях чистой питьевой водой, на что представитель Управления Роспотребнадзора по РС(Я) Иван Данилов сообщил, что администрация МО «Сунтарский улус» организовала доставку питьевой воды в вышеназванных наслегах, а также АК «АЛРОСА» объявила об установке в Сунтарском улусе мобильных водоочистных сооружений.

Кроме того, общественность возмутил тот факт, что дамба месторождения «Иреляхская россыпь», которая послужила причиной загрязнения водных объектов, принадлежит АК «АЛРОСА», но в свое время не была внесена в Регистр Управления Ростехнадзора по РС(Я) и относится к категории временного гидротехнического сооружения.

«Соответственно, на сегодня они являются «бесхозными» и технологически не были рассчитаны на пропуск такого объема воды», — отметили общественники.

Как сообщил в ходе совещания и.о. первого заместителя министра экологии Семен Яковлев, на уровне Правительства республики создана рабочая комиссия, которая будет контролировать ситуацию в бассейне реки Вилюй.

В конце был принят итоговый документ, в котором отражены все предложения и мнения участников совещания Общественного экологического совета. Согласно этому документу Правительству республики, надзорным органам рекомендовано продолжить работу по контролю за работой АК «АЛРОСА» по ликвидации последствий аварии, рассмотреть вопрос об объявлении ЧС на территории вилюйских групп улусов и на постоянной основе доводить достоверную информацию до общественности.