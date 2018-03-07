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7 марта 2018, 10:20
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Общественность Якутска призывает принять участие в рейтинговом голосовании

 «На рейтинговое голосование внесены проекты, собравшие наибольшее количество голосов общественности. Каждый проект по-своему интересен и востребован жителями города Якутска. Отрадно, что организаторы дают возможность горожанам отдать свой голос не за один проект, а выбрать сразу несколько понравившихся. Уверен, что жители Якутска примут активное участие в рейтинговом голосовании и отдадут свои голоса за проекты, которые, по их мнению, надо реализовать в 2018 году.

Лично я готов отдать свой голос за проект благоустройства привокзальной площади аэропорта «Ворота Якутска». Проект направлен на формирование имиджевой и туристической привлекательности города Якутска, потому что первое впечатление у гостей и туристов складывается именно с территории аэропорта. Думаю, что благодаря этому проекту Якутск получит знаковое общественное пространство», — уверен основатель независимого сообщества по продвижению экстремальных видов спорта и актуального искусства Николай Мартынов.

Председатель родительского комитета города Якутска, член Общественной палаты города Якутска Туйаара Колесова отмечает, что каждый житель города Якутска непременно должен принять участие в рейтинговом голосовании: «Я, как горожанин, как человек, которому небезразлично будущее родного города, обязательно приму участие в рейтинговом голосовании. Уверена, что инициативные и активные жители Якутска поддержат рейтинговое голосование. Считаю, что столица республики получит достойное общественное пространство, которое может стать визитной карточкой нашего города, благодаря реализации проекта по благоустройству площади «Ворота Якутска».

Уполномоченный по туризму в РС (Я) Андрей Хорошев: «Самое главное в картине – это рамка. Можно говорить про что угодно, про Старый город, центр, наполнение библиотек, но первое впечатление у гостей столицы складывается с восприятия того, что он увидел при въезде в город. Дизайн-проект благоустройства площади «Ворота Якутска» удостоился высшей награды гран-при в международном фестивале «Зодчество». Мы недооцениваем проект, который получил колоссальную награду на международном уровне. Горожане должны понять одну простую вещь, архитектурным обликом, благоустройством и созданием общественных пространств должны заниматься профессионалы своего дела, люди, получившие специальное образование, а мы должны опираться на их экспертное мнение. Также хочу отметить, что дизайн-проект площади «Ворота Якутска», кроме определенных знаковых вещей, включает в себя создание современного общественного пространства, направленное на развитие детей. И будет замечательно, когда приезжающие в нашу столицу гости сформируют мнение о Якутске именно из того, что они увидят красивую современную площадь, где гуляют горожане, играют дети. Поэтому я поддерживаю проект «Ворота Якутска», — делится своим мнением Андрей Федорович.

Рейтинговое голосование по отбору общественных пространств пройдет 18 марта. Пункты проведения голосования будут размещены в участковых избирательных комиссиях. В рейтинговом голосовании смогут принять участие все жители городского округа «город Якутск», в том числе и дети от 14 лет, получившие паспорта гражданина Российской Федерации.

Примите участие в рейтинговом голосовании! Твой город – твое решение!

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Источник: Департамент по связям с общественностью, взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска.
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