Общественность Якутии беспокоится за бывшего замминистра

В Доме народов Севера состоялась встреча актива Ассоциации КМНС Якутии с Леной Ивановой, теперь уже экс-заместителем министра по развитию институтов гражданского общества РС(Я).

Как известно, в связи со сменой руководства в республике происходят изменения и в правительстве. Министерство по развитию институтов гражданского общества, которое занималось вопросами коренных малочисленных народов Севера указом врио главы РС(Я) Айсена Николаева упразднено. На днях Лена Иванова была уволена с должности заместителя министра, при этом никакой пост ей не был предложен в новой структуре органов власти. Это вызвало некоторое недоумение и беспокойство у общественности, т. к. более компетентного, грамотного чиновника не только в вопросах коренных малочисленных народов Севера, еще, как говорится, «надо поискать». И было бы очень жаль, что такой профессионал не будет востребован в руководстве нашей республики.

Сегодняшняя встреча была как бы подведением итогов её деятельности в качестве госслужащего, курировавшего вопросы устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера на протяжении семи лет. Но сначала наши старейшины провели обряд благословения на дальнейшую такую же плодотворную жизнь и деятельность.

Лена Степановна проинформировала собравшихся, что весь штат управления национальной политики и вопросам коренных малочисленных народов Севера переходит во вновь создавшееся министерство внешних связей и делам народов, которое будет заниматься вопросами социального блока политики в отношении КМНС. Вопросы функционирования ТТП и этнологической экспертизы вызывают определенные сомнения, так как они явно не гуманитарного плана. В то же время отдельного органа, координирующего вопросы КМНС, уже не видится в новой структуре… К сожалению, пока это факт.

Она поблагодарила актив Ассоциации за многолетнюю совместную работу и отметила, что прошедшие годы были очень плодотворными. И действительно, наша республика отличается от других субъектов РФ тем, что деятельность общественных организаций КМНС поддерживается всеми структурами власти, начиная от парламента, заканчивая правительством. И опыт работы, авторитет Якутии в деле защиты интересов коренных малочисленных народов Севера берется на вооружение и внедряется в других регионах России. И как заметили на встрече, в этом есть большая заслуга Лены Степановны, т.к. не раз были свидетелями, когда она отстаивалаинтересы региона на больших дебатах федерального уровня.



Лена Иванова также поспешила успокоить собравшихся и проинформировала, что ее пригласили поработать в предвыборном штабе Айсена Николаева, где она будет курировать арктические районы и коренные малочисленные народы Севера. Cобравшиеся представители коренных малочисленных народов Севера выразили надежду на то, что преемственность политики в отношении КМНС сохранится и заверили Лену Степановну в своей поддержке.