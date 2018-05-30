Общественность о назначении Айсена Николаева врио главы РС(Я)

Юрий КОРКИН, ветеран труда, Почетный гражданин города Якутска, председатель Якутского городского исполкома в период 1983-1988 годов, заслуженный работник народного хозяйства РС (Я), Почетный работник «Якутскэнерго», кавалер ордена «Полярная звезда»:

— Я считаю, что смена власти произошла очень цивилизованно, демократично, спокойно, без всяких всплесков и волнений. За всю историю никто из предыдущих мэров Якутска, до этого момента не назначался на такую ответственную и высокую должность руководителя Республики Саха (Якутия). Это говорит о большом авторитете Айсена Сергеевича Николаева не только в политических кругах Дальневосточного региона, России, но и среди иностранных государств.

Время показало, что в период руководства Айсена Николаева Якутск претерпел большие позитивные изменения, он стал развиваться, расти, стал более комфортным для проживания. Все это повлияло и на настроение горожан, которые почувствовали себя настоящими хозяевами родного города. Человеческое сознание начало меняться в лучшую сторону, люди стали сознавать ответственность за свои дома, улицы, округа, и в целом, за весь город. И вот с учетом всех этих позитивных изменений Президент России Владимир Путин принял самое верное и правильное решение, назначив Айсена Сергеевича временно исполняющим обязанности Главы РС (Я).

Люлия ГРИГОРЬЕВА, председатель Высшего совета старейшин Якутии:

— Мы с Айсеном Сергеевичем Николаевым работаем вместе с 1990-х годов. На моих глазах прошло его становление как руководителя. Я согласна с Егором Афанасьевичем Борисовым, что для решения новых задач, поставленных перед республикой, требуются новые люди. Надеюсь, что Айсен Сергеевич приложит все силы для этого, он понимает всю ответственность перед жителями Якутии. Проработав вместе со всеми руководителями нашей республики, Айсен Сергеевич хорошо знает, какие требования перед ним стоят, каким должен быть руководитель такого уровня, особенно в человеческом плане, в частности, по отношению к пожилым людям, ветеранам.

У меня одно пожелание, чтобы Айсен Сергеевич добился решения вопроса о детях войны, начатое нашим бывшим главой Егором Афанасьевичем Борисовым. Мы, ветераны, — всегда оптимисты, будем дальше работать вместе с новым руководителем республики.

Иван ШАМАЕВ, депутат Государственного собрания (Ил Түмэн) РС (Я), директор Республиканского лицея-интерната:

— Для меня назначение Айсена Николаева на должность временно исполняющего обязанности Главы РС (Я) не стало большой неожиданностью. Я считаю, что Айсен Николаев назначен на эту должность в весьма непростые для республики времена. Но уверен, что он, как опытный руководитель, человек, который искренне болеет за развитие своей республики, процветание своего народа приложит все усилия для решения проблемных вопросов всех секторов экономики, жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, культуры и образования. Он способен за весьма короткие сроки добиться больших результатов. Желаю ему успехов и победы на предстоящих выборов, которые пройдут 9 сентября 2018 года.

Андрей КРИВОШАПКИН, Президент Общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера» РС (Я):

— Назначение Айсена Сергеевича Николаева на должность руководителя РС (Я) для меня было ожидаемо, потому что он самый достойный кандидат на эту высокую должность.

Айсен Николаев, будучи еще студентом МГУ им. М.В. Ломоносова, параллельно учился в Российском экономическом университете им. Плеханова, поэтому по окончании учебы получил два диплома. Еще в те юные годы он обладал высокими знаниями, стремился к саморазвитию и самосовершенствованию, отличался высокой выдержкой. Я внимательно следил за его политической деятельностью на всех этапах его жизненного пути. Как старший товарищ, я ценю его за открытость, демократичность, дальновидность и более чем уверен, что Айсен Сергеевич поведет нашу республику правильным, цивилизованным путем развития.

Желаю ему успехов в работе, оправдать доверие своих сограждан и одержать уверенную победу на предстоящих выборах!

Владимир ФЕДОРОВ, народный депутат Государственного собрания (Ил Түмэн) РС (Я):

— Это было предсказуемым и ожидаемым событием. Впрочем, Айсен Сергеевич системно шел к этому. Мое пожелание будущему Главе республики — чтобы он стал консолидирующей и объединяющей фигурой. Это и будет лучшей поддержкой Айсена Николаева. Сентябрь будет насыщенным на события. Выборы Главы республики, депутатов парламента, мэра города и депутатов Гордумы станут ключевыми. К ним необходимо подойти с особой политической мудростью, аккумулировать все силы, работать на объединение.

Таисия ДЕСЯТКИНА, директор ПК «Тумул» Мегино-Кангалсского улуса, член Общественной палаты РС (Я):

— Со времен работы Айсена Николаева на посту первого заместителя председателя правительства республики, когда он курировал сельское хозяйство, у меня сложилось мнение о нем, как о компетентном руководителе, принимавшем конкретные и правильные для развития сельского хозяйства решения. К тому же Айсен Сергеевич – один из лучших финансистов республики, и я надеюсь, что он сможет существенно улучшить финансово-экономическое положение нашей республики.

Николай ЛЕПЧИКОВ, председатель Совета старейшин города Якутска:

— Новость о том, что Президент нашей страны Владимир Владимирович ПУТИН принял решение о назначении Айсена Николаева временно исполняющим обязанности Главы РС (Я), я воспринял с большим воодушевлением. Мне очень понравилось его выступление на встрече с общественностью города, где он заверил, что будет и дальше поддерживать, контролировать и помогать реализации ключевых направлений и проектов Народной программы «Работаем на успех столицы». Желаю Айсену Сергеевичу плодотворной работы на благо развития нашего города и республики!

Прасковья ФЕДОРОВА, заслуженный работник Народного хозяйства Якутской АССР, Почетный гражданин города Якутска:

— Мы, люди старшего поколения, очень гордимся, уважаем и поддерживаем Айсена Сергеевича Николаева. Ценим его не только за лидерские, но и за простые человеческие качества. Он всегда был и остается человеком слова и дела, очень открытый, справедливый, мудрый, нацелен на результат.

Когда в 2012 году он был избран главой города Якутска, мы были очень рады и возлагали на молодого руководителя большие надежды, которые он с честью оправдал. Я, как человек, который всю свою жизнь связан с сельскохозяйственной отраслью, могу смело утверждать, что за годы руководства Айсена Николаева в Якутске значительными темпами начало развиваться сельское хозяйство. Большая работа проведена в части возрождения сельхозпроизводства в пригородных селах, поддержки и развития овощеводства, переработки и сбыта местной продукции, возвращения в муниципальную собственность земель сельхозназначения, увеличения показателей зерновых культур, картофеля и овощей открытого грунта.

Я знаю, что поднимать сельское хозяйство в городском округе, которое еще с 90-х годов находилось в упадочном состоянии, было просто сверхзадачей, с которой Айсен Сергеевич справился с честью. Если и возникал какой-либо проблемный вопрос, то он тут же выезжал на место, всегда открыто общался с людьми, давал поручения, брал ситуацию под контроль, это вселяло в нас, простых тружеников села, уверенность, что все обойдется, что власти про нас не забудут, что проблема решится. Я считаю, что это настоящие качества лидера, за которым народ обязательно потянется.

К Айсену Сергеевичу я испытываю материнские чувства, потому что знаю его с юности. Очень радуюсь и горжусь его успехами! Хочу призвать жителей республики поддержать его во всех начинаниях, потому что республике нужен именно такой целеустремленный, дальновидный лидер!

Владислав ГОЛОВАНОВ, кандидат педагогических наук, преподаватель истории и начальной военной подготовки СОШ № 33 им. Л.А. Колосовой: