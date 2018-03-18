Общественное наблюдение: были ли вброс и мальчик?

Участковые избирательные комиссии подводят итоги. Подводят итоги по общественному наблюдению и общественные наблюдатели РС(Я).
На горячую линию поступил два вопроса о голосовании в момент нахождения в командировке. Дана консультация, что в случае незаявления о том, где желает голосовать, до 14 часов 17 марта гражданин не сможет реализовать свое избирательное право.
Не подтвердилась информация о том, что был вброс в УИК № 617 в Усть-Янском улусе. Наблюдатель от Общественной палаты РС(Я) Николай ГЕРМОГЕНОВ, нарушений не заметил. Однако позднее выяснилось, что 6 марта было досрочное голосование, 28 работников компании «Янзолото» на участке Хатынг-Юрях отдали свои голоса. И таким способом бюллетени досрочного голосования были перегружены с переносного в стационарный ящик. В данном случае речь идет о нарушении процедуры переноса бюллетеней с досрочного голосования.
Члены штаба Общественной палаты РС(Я) выезжали в пять участковых избирательных комиссии Якутска в рамках контроля.
После обеда члены штаба выехали в УИК № 749, где нашел подтверждение факт публичного декламирования стихотворения об одном из кандидатов мальчиком 6-7 лет. В это время мама ребенка находилась в кабинке тайного голосования. Данное нарушение было подтверждено общественным наблюдателем Палаты РС(Я) Анастасией ЕФРЕМОВОЙ.
Один из избирателей обратился в штаб ОП РС(Я) с заявлением об отсутствии в списке избирателей УИК № 689 по месту регистрации его супруги. Проведена консультация.
Председатель Общественной палаты РС(Я) Алексей СЕРГУЧЕВ:
— Мы проверяем не только сообщения, которые к нам поступили по горячей линии, но и все сообщения, которые мы услышали. Например, один из уважаемых журналистов сообщил, что к нему отправили информацию с фотографией. Маленький мальчик держит портрет ПУТИНА возле кабинок для голосования. Мы этот факт проверили и отправили официальные запросы в ЦИК и ТИК республики. А также отправили информацию в Общественную палату РФ.
Под занавес наблюдения пришло сообщения о том, что на участке 713 УИК не досчитались двух бюллетеней. Председатель УИК отказалась вписать их как утерянные. Штаб Общественной палаты разбирается.