Общественное наблюдение: будем извлекать уроки

Сегодня в Общественной палате РФ начал свою работу Первый форум общественных наблюдателей. Организатор мероприятия — рабочая группа ОП РФ по мониторингу реализации избирательных прав граждан. Модератор — заместитель Секретаря ОП РФ Александр Точенов. От Общественной палаты РС(Я) туда поехали заместитель председателя Общественной палаты РС(Я) и член ОП РС(Я), руководитель рабочей группы по организации общественного контроля на выборах Президента РФ 18 марта 2018 года Петр Гоголев.

Как сообщила пресс-служба Общественной палаты РФ, в формате двух пленарных сессий будут подведены итоги работы общественных наблюдателей на избирательных участках в день голосования по выборам Президента РФ. Участники оценят эффективность их работы, обсудят предложения и рекомендации по совершенствованию избирательного законодательства РФ и повышению эффективности процедур общественного наблюдения за ходом голосования, проанализируют выявленные наблюдателями нарушения, сформируют итоговые рекомендации форума для последующего направления в обе палаты Федерального Собрания, ЦИК России.

Об итогах работы наблюдателей ОП РФ и общественных палат субъектов РФ на избирательных участках расскажет Секретарь ОП РФ Валерий Фадеев. Свою оценку деятельности общественных наблюдателей даст председатель ЦИК России Элла Памфилова.

В работе форума примут участие общественные наблюдатели, представители региональных рабочих групп по мониторингу реализации избирательных прав граждан, наблюдатели от стран СНГ и других государств, наблюдатели от иностранных организаций.В соответствии с поправками в Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» ОП РФ и общественные палаты регионов получили право направлять на избирательные участки независимых от политических партий наблюдателей за избирательным процессом.В рамках обеспечения общественного наблюдения за ходом голосования на выборах Президента РФ Общественной палатой РФ совместно с региональными рабочими группами по обеспечению мониторинга реализации избирательных прав граждан был сформирован корпус общественных наблюдателей в количестве более 146 тысяч человек.

По информации, которая имеется в распоряжении Общественной палаты РС(Я), на выборах Президента РФ в Якутии приняли участие 1187 общественных наблюдателей. Сейчас ведется анализ их работы.