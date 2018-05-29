Общественники: последствия разлива нефтепродуктов под Якутском еще не устранены

Члены Общественного экологического совета при Минприроды РС(Я) продолжают держать на контроле ситуацию с разливом нефтепродуктов на территории речпорта г. Якутск.

Напомним, 24 мая в ходе заседания Общественного экологического совета при Минприроды РС(Я) было решено создать рабочую комиссию и организовать дежурство в целях обеспечения общественного контроля за устранением загрязнения водоема. На днях на место происшествия ездили общественные экологи Сулустаана Мыраан и Иван Степанов, которые ознакомились с ходом ликвидационных работ и произвели отбор проб.

По словам Сулустааны Мыраан, последствия аварии должным образом еще не устранены.

«Мониторинг места разлива нефтепродуктов мы провели с левой стороны берега, в непосредственной близости от нефтеограждающего бона и за его пределами. При визуальном осмотре, на воде видны четкие радужные разводы от нефтепродуктов, в воздухе ощущается резкий запах мазута. Так как у нас не было пробоотборников, отбор проб воды на содержание нефтепродуктов производился в бутылки. Также взяли пробы грунта», — сообщила она.

Сегодня планируется выезд следующей группы общественников, которая будет давать объективную информацию о состоянии дел на месте разлива нефтепродуктов.