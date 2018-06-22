Общественники объединились, чтобы поддержать Айсена Николаева

Общественная организация «Землячество Таттинского улуса» создала инициативную группу по поддержке Айсена Николаева.
«Мы решили поддержать Айсена Сергеевича, который сейчас участвует в праймериз на пост главы Якутии. Он имеет большой опыт работы на республиканском и муниципальном уровнях. Считаем, что Айсен Николаев — самый достойный кандидат на должность руководителя нашей республики. Надеемся охватить своим движением всю Якутию», — рассказал ЯСИА один из активистов общественной организации, доцент СВФУ Афанасий Федоров.
В числе участников группы поддержки — директор театра Олонхо Виталий Власов, доцент СВФУ Афанасий Федоров, заместитель председателя Союза писателей Якутии Гаврил Андросов, руководитель общественной организации молодежи Таттинского улуса Василий Данилов, председатель землячества Намского улуса Гаврил Местников и другие. Возглавит группу член землячества Таттинского улуса Владимир Аржаков.
Быыбар са5алана илик, татталар эрэйдээхтэр аhара салаан эрэллэр.
Уважаемые читатели!
Комментарии могут быть опубликованы, если они не содержат:
Администрация сайта оставляет за собой право удалять любые сообщения без объяснения причин. Администрация сайта не несет ответственности за содержание сообщений. Мнение автора сообщения может не совпадать с мнением редакции.