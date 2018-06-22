Общественники объединились, чтобы поддержать Айсена Николаева

Общественная организация «Землячество Таттинского улуса» создала инициативную группу по поддержке Айсена Николаева.

«Мы решили поддержать Айсена Сергеевича, который сейчас участвует в праймериз на пост главы Якутии. Он имеет большой опыт работы на республиканском и муниципальном уровнях. Считаем, что Айсен Николаев — самый достойный кандидат на должность руководителя нашей республики. Надеемся охватить своим движением всю Якутию», — рассказал ЯСИА один из активистов общественной организации, доцент СВФУ Афанасий Федоров.