Общественная палата Якутска: принят ежегодный отчет второго созыва

На днях в большом зале Окружной администрации был представлен ежегодный доклад Общественной палаты города Якутска. В числе приглашенных гостей на отчетном мероприятии присутствовали и.о. главы города Якутска Петр Ефремов, председатель Якутской городской Думы Александр Саввинов, председатель Общественной палаты РС(Я) Алексей Сергучев, а также представители общественности.

Председатель Общественной палаты Харлампий Дьяконов выступая с ежегодным отчетом отметил, что деятельность организации направлена на решение городских проблем, вопросам экологии, развития здравоохранения, поддержки многодетных семей и общественной безопасности.

«Наша главная задача – это решать проблемы конкретного горожанина. Поэтому мы создаем отдельные рабочие группы по разным направлениям. Например, членами организации поднимался вопрос о переселении жителей 55 квартала, а также строительстве школ. Наши предложения имеют свой вес и постоянно рассматриваются на уровне Государственного Собрания (Ил Тумэн) и правительства республики», — поделился Харлампий Дьяконов.

За этот год члены палаты активно принимали участие в городских культурно-массовых мероприятиях, взаимодействовали с органами власти, с горожанами столицы и вносили свой личный вклад в создание комфортных условий для горожан.

Председатель Якутской городской Думы Александр Саввинов обращаясь к членам Общественной палаты выступил с предложением проработать развитие территориального общественного органа самоуправления (ТОС).

«Сегодня в республике 1050 ТОСов. Если в сельских районах исторически сложилось жить и работать, объединившись туолбэ, то у нас территории города они как-то не прижились, и инициативы снизу мы не видим и не слышим. Хотя официально в городе существует 2 ТОСа. Я бы предложил комиссии по развитию гражданского общества и местного самоуправления Общественной палаты вместе с нами продумать формирование и развитие ТОСов на территории пригородов. Предлагаю исполнительному и представительному органу задуматься над этим вопросом. Нам нужно провести мониторинг мнений, для того, чтобы действительно этот институт власти жил и развивался», — подытожил Александр Саввинов

В завершении своего выступления Александр Саввинов подчеркнул, что Общественная палата Якутска вносит достойный вклад в развитие гражданского общества. И в дальнейшем продолжит быть источником действительно необходимых и значимых инициатив.