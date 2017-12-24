Общественная палата Якутии собрала для акции «Подари волшебство» 1200 подарков

В Государственном театре оперы и балета состоялся торжественный старт акции «Подари волшебство». Эта акция самая крупномасштабная в городе Якутске. Ее проводит Общественная палата РС(Я), ММУ МВД РФ по РС(Я) «Якутское» (не путать с МВД республики!), Автоцентр «Японец», ЯГОМО «Подросток», Якутское региональное отделение «ОПОРА РОССИИ», Государственный театр оперы и балета имени Суоруна Омоллона. В рамках проекта было собрано свыше 1200 подарков!

Старт «Подари волшебство» прошел в виде небольшой театрализованной постановки. Гостями были дети из детского дома «Берегиня», не может же Палата утомлять детей одними официальными речами. В постановке сыграли главные роли начальник городской полиции Николай Кульбертинов и, Лена Ефремова. Надо же, в члене Общественной палаты РС(Я), директоре детского дома «Берегиня», раскрылись недюжинные актерские способности. Она великолепно сыграла роль главного эльфа.

Театр Оперы и балета помогли старта сказочными существами, которые украсили действо. Знаменитые клоуны Костик и Ростик из самого северного цирка в мире порадовали такими необыкновенными номерами, что не только у детей, но и взрослых загорелись глаза от восторга.

С теплыми словами выступили член Общественной палаты РФ Вячеслав Алексеев, председатель Общественной палаты РС(Я) Алексей Сергучев, заместитель председателя Общественной палаты РС(Я) Валентина Кириллина.

Как проинформировали в ММУ МВД РФ по РС(Я) «Якутское», в столице республики на учете в полиции по тем или иным причинам состоят 472 семьи. Нужно было собрать 1000 подарков, поскольку в этих семьях, как правило, по несколько детей. Как видим, план успешно перевыполнили!

Больше всех поразила «ОПОРА РОССИИ». Уже на следующий день после объявления акции они попросили вывезти 300 подарков. А когда полицейские стали забирать через несколько дней, их было уже 404. Учитывая, что генеральный директор Автоцентра «Японец» Афанасий Алексеев по «совместительству» сопредседатель «ОПОРЫ», то эта общественная организация в общей сложности обеспечила акцию 604 увесистыми коробками сладостей. «ОПОРА», оказывается, в любом деле опора.

Афанасий Алексеев – герой не только из-за подарков, благодаря ему дети-сироты из детского дома «Берегиня» почувствовали себя VIP-персонами. Он предоставил два великолепных, просто изумительных лимузина. После старта акции в этом супертранспорте ребята не просто ездили по городу, их там ждало великолепное угощение. А какие были восторги! Дети кричали: «Уай, фантастика, круто, здорово!»

Но и на этом героизм Афанасия Павловича не закончился. Вместе с полицией он поехал раздавать подарки по подучетным семьям.

Оперативно собрал подарки коллектив Филармонии Якутии (директор член Общественной палаты Туйаара Пестрякова) Они позаботились не только о материальном, но и духовном. К подарку прилагались пригласительные на концерты.

Сильно растрогал организаторов Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор». Член Общественной палаты РС(Я), директор центра Яна Иванова:

– Мы повесили объявление о сборе подарков, никого не заставляли. Работники начали приносить уже на следующий день. Откликнулись все! Даже люди с небольшой зарплатой, охранники, уборщики…

Но вообще коллектив у нас дружный, отзывчивый, привыкший к благотворительным и общественным акциям. Они у нас регулярно проводятся.

Другой член Общественной палаты Наталья Холодина «подтянула» родком школы №21, а он в свою очередь руководство гостиницы «Стерх» и женсовет Губинского округа.

Общественная палата Якутска не осталась в стороне. Они собрали для акции 150 варежек.

Эльфы из ЯГОМО «Подросток» собрали для «Подари Волшебство» подарки собственными нежными руками. Это делают сотрудницы этой прекрасной общественной организации.

Подарки, кстати, продолжают поступать. На днях подошел член Общественной палаты РС(Я) атаман Якутского реестрового казачьего полка Александр Канин. Каждый год казачий полк проводит елку для 500 детей. Приглашаются ребята из детдомов, дети сотрудников полиции, МЧС, ГИМС. Ну, в этом году в число 500 войдут двадцать «наших» детей. Организаторы акции убедились как много на свете добрых людей.

– Большое спасибо всем, кто откликнулся на наш призыв, принес нам деньги или подарки. Вы все – волшебники! Ведь доброта – это есть настоящее волшебство. Еще вспомнился в связи с акцией один трогательный момент. Пришли женщина и мужчина, принесли 30 подарков и даже не назвали свои имена, мол, это неважно, чем нас даже огорчили. Волшебники должны иметь свои имена, – сказал председатель Общественной палаты РС(Я) Алексей Сергучев.

.