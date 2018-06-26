Общественная палата Якутии приглашает на обсуждение законопроекта о пенсиях

27 июня Общественная палата Республики Саха (Якутия) проводит общественное обсуждение проекта федерального закона № 489161–7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» с участием депутата Государственной Думы Российской Федерации Г.И. Данчиковой.
Приглашаем принять участие в мероприятии, которое состоится в актовом зале Общественной палаты РС(Я) № 401 по адресу: г.Якутск, ул. Курашова, 24 в 15.00.
Источник: Пресс-служба Общественной палаты РС(Я).
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