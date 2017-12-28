Общественная палата Якутии формирует институт наблюдателей на выборах

28 декабря 2017 г. в Общественной палате РС(Я) были подписаны Соглашения о взаимодействии в организации общественного контроля за соблюдением избирательного законодательства в период подготовки и проведения выборов Президента РФ в 2018 году с пятью крупнейшими общественными организациями республики:

— Союзом организаций профсоюзов РС(Я) в лице заместителя председателя Валентины Кириллиной;

— Общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов РС(Я) в лице председателя Вильяма Иванова;

— Союзом «Торгово-промышленной Палаты РС(Я)» в лице президента Владимира Членова;

— Общественной организацией «Лига отцов РС(Я)» в лице руководителя Айхала Габышева;

— Общественным движением «Союз женских организаций РС(Я)» в лице председателя Анжелики Андреевой.

От общественной палаты РС(Я) документ подписал председатель Алексей Сергучев. Он проинформировал собравшихся, что данное Соглашение заключено в рамках реализации изменившегося избирательного законодательства.

Федеральный закон N 374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» подписан Президентом РФ 5 декабря этого года и обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

Основная цель внесенных указанным федеральным законом изменений – это повышение доверия к избирательным процедурам. Гарантией гласности деятельности избирательных комиссий является закрепляемое данным законом право назначать наблюдателей федеральной и региональными общественными палатами. Наблюдатели могут быть назначены из представителей общественности.

Общественные палаты данным законом наделены правами субъекта общественного контроля в главной выборной кампании государства.

В соответствии с установленным порядком к 10 февраля должен быть сформирован институт наблюдателей Общественной палаты РС(Я) на избирательных участках в период подготовки и проведения выборов Президента РФ 18 марта 2018 года.

Вчера на заседании Совета Общественной палаты Республики Саха (Якутия) был одобрен и утвержден текст Соглашения о взаимодействии в организации общественного контроля за соблюдением избирательного законодательства в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в 2018 году.

Алексей Сергучев подчеркнул:

«Общественная палата считает необходимым объединить усилия для организации общественного контроля за соблюдением избирательного законодательства в период подготовки и проведения главных выборов страны — выборов Президента Российский Федерации с общественными организациями, в целях обеспечения законности выборных процедур, контроля и защиты избирательных прав граждан, осуществления наблюдения выборов Президента Российской Федерации.

Первым шагом в реализации данной задачи является формирование института наблюдателей во всех 794 участковых избирательных комиссиях и 35 территориальных избирательных комиссиях республики. По предварительным данным необходимо будет сформировать пул из более 1600 наблюдателей.

Вторым шагом будет организация общественно-контрольных мероприятий в период подготовки выборов Президента Российской Федерации.

Третий шаг — это организация наблюдения за соблюдением избирательных прав граждан и соблюдением избирательного законодательства во всех избирательных участках в день голосования — 18 марта 2018 года.

Выражаю уверенность в том, что с вашей помощью к 10 февраля мы сформируем список общественных наблюдателей и обеспечим их присутствие во всех избирательных комиссиях Якутии».