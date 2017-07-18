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18 июля 2017, 12:24
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Общественная палата второго состава отчиталась за работу, «за которую не стыдно»

Теперь на такую работу берут по конкурсу, как в хорошем вузе.

Вчера завершилось XV Пленарное заседание Общественной палаты РС(Я) второго состава. Оно является последним итоговым для членов Палаты, избранных в её состав в 2014 году.
Что сделано за три года? Выполнила ли Общественная палата свою главную миссию – быть эффективным связующим звеном между властью и обществом? С обширным отчётом выступил Председатель Общественной палаты второго состава РС(Я), ныне член Общественной палаты РФ Вячеслав Алексеев.

В Общественной палате республики второго состава работали 13 профильных комиссий, деятельность которых велась по индивидуальным планам. Кроме того, проводили свою работу пять межкомиссионных рабочих групп, в числе которых экспертный совет Общественной палаты Республики Саха (Якутия), общественный совет «Антикоррупция», экспертная группа по резонансным публикациям в СМИ, межкомиссионная рабочая группа по контролю реализации указа «Об утверждении Стратегии действий в интересах детей Республики Саха (Якутия) на 2012-2017 г.г.» и межкомиссионая рабочая группа по этике, регламенту и организации работы Общественной палаты Республики Саха (Якутия).

Деятельность второго состава Палаты была направлена на публичное обсуждение важнейших проблем социально-экономического развития республики, создание системы учета общественного мнения при принятии решений органами власти всех уровней, организацию свободных дискуссий и круглых столов по широкому спектру вопросов, поддержку гражданских инициатив, работу с обращениями граждан.

Не было актуальных проблем в республике, в решении которых не принимала бы участие Общественная палата РС(Я). Это и падение ступеней ракеты, стартующих с космодрома «Свободный», и размещение перевалочной базы «Восток-инжиниринг» в селе Качикатцы, и экстремальная зимовка скота в арктических улусах зимой 2016 года, строительство газохимического завода в п. Н.Бестях, незаконная добыча мамонтовой кости, гибель человека на крыльце социального учреждения и много других.

Мероприятия Палаты проводились на трёх уровнях: улусном, республиканском и общероссийском.

За 3 года деятельности Палаты проведены 9 зональных Гражданских форумов в Нерюнгринском, Ленском, Алданском, Горном, Амгинском, Таттинском, Сунтарском, Олёкминском, Верхневилюйском улусах. По инициативе Общественной палаты Республики Саха (Якутия) четвёртый форум активных граждан «Сообщество» прошёл для граждан Дальневосточного федерального округа в г. Якутске в июле 2015 года.
Также Общественная палата Республики Саха (Якутия) в сентябре 2015 года инициировала проведение культурного Форума регионов России в г. Якутске. Культурный форум регионов России прошел в формате видеомоста «Москва — Якутск». Главной темой стала «Гражданская солидарность в реализации государственной культурной политики: взаимодействие власти, общества и бизнеса».

В июне 2017 года провели при поддержке Правительства Республики Саха (Якутия) в лице уполномоченного органа — Министерства по развитию институтов гражданского общества РС(Я) Гражданский Форум-2017 «От диалога к сотрудничеству». Девиз данного форума был выбран не случайно, первый и второй составы Общественной палаты построили конструктивный диалог общества с государством, далее предстоит работа по сотрудничеству по всем направлениям деятельности.

За годы деятельности Второго состава палаты проведено 39 круглых столов по социально-значимым, резонансным, порой неоднозначно воспринимаемым обществом темам, как обсуждение итогов рейда по образовательным школам города Якутска, вопросы противодействия коррупции, проблемные вопросы при исполнении исполнительных производств, возбужденных в отношении Окружной Администрации города Якутска, в т.ч. о предоставлении гражданам жилых помещений, в целях оказания содействия в рамках своих полномочий по фактическому исполнению судебных решений, проблем ЖКХ, здравоохранения, экологии, качества оказания услуг.

Второй состав Общественной палаты РС(Я) провёл 5 масштабных общественных обсуждений по рассмотрению проектов таких нормативных актов, как законопроекты о Дальневосточном гектаре, о развитии сельского хозяйства в Республике Саха (Якутия), об ответственности родителей за воспитание детей, о садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве граждан.

Следует отдельно отметить из 14 проведённых общественных слушаний с участием экспертов, уполномоченных органов государственной власти слушания по обсуждению вопроса о ходе выполнения Распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 22 апреля 2015 г. № 398-р «О Концепции строительства объекта «Якутский республиканский онкологический диспансер на 210 коек в г. Якутске с радиологическим отделением и хозблоком». Именно после этих слушаний с «мертвой точки» сдвинулся вопрос с проведением экспертизы проекта данного важного для всей республики объекта.

Общественная палата Республики Саха (Якутии) первой из региональных палат выступила с предложением о проведении презентации Общественных палат субъектов России на площадке Общественной палаты Российской Федерации. Так, члены Общественной палаты РФ ознакомились с культурой коренных малочисленных народов, проживающих на территории Республики Саха (Якутия), помимо выставки ювелирных изделий, выставки народных промыслов и фотовыставки о Якутии была предложена дегустация национальных блюд республики. В рамках презентации был проведен старинный якутский обряд «алгыс» и вниманию членов Российской палаты представлен спектакль в исполнении актёров детского инклюзивного театра «Маленький принц» по мотивам сказки Антуана де Сент-Экзюпери. Сейчас такие презентации стали доброй традицией Палаты России.

Общественная палата Республики Саха (Якутия) в течение трёх лет своей деятельности в рамках обмена опытом направляла своих представителей в Калужскую, Иркутскую области и в Республику Татарстан.

После Вячеслава Петровича слово дали руководителям комиссий. Елена Шудря сказала:

— Мы проделали работу, за которую не только не стыдно, но и которой можно гордиться. Может быть, благодаря ей в этом году при формировании третьего состава Общественной палаты был конкурс как в хороший вуз… Самую тяжёлую напряженную работу проделала комиссия по взаимодействию с Общественными советами во главе с Марией Чемерзанской. Не случайно именно она удостоится высокой чести попасть вместе с председателями Общественной палаты Якутии в Книгу почёта. Благодаря энтузиазму и подвижничеству членов комиссии повсеместно были созданы Общественные Советы при муниципальных образованиях. Они объездили массу улусов на не очень надежном транспорте.

Нина Барашкова, член комиссии:

— Мы разбудили общественную активность. Сейчас уже наблюдается конкурсы в Общественные советы при муниципальных образованиях и даже при государственных органах.

В своём выступлении член первого и второго составов Михаил Фёдоров подчеркнул:

— Новый третий состав Общественной палаты будет обеспечен условиями лучше, чем два предыдущих состава. Полностью сформирована нормативно-правовая база, появился аппарат ОП для решения обеспечительно-организационных вопросов и есть своё просторное помещение, о котором мы только мечтали…

Итоговое заседание не могло не закончиться приятно. И.о. Председателя Общественной палаты РС(Я) Семен Кырбасов вручил удостоверения о занесении в Книгу почета Общественной палаты РС(Я). Удостоверение за почётным номером один досталось председателю Общественной палаты РС(Я) первого состава Василию Иванову. За вторым номером получил Вячеслав Алексеев. А удостоверение за номером 3 заслужила вышеупомянутая Мария Чемерзанская.
Различными наградами министерств и ведомств удостоились члены Общественной палаты Елена Шудря, Пётр Николаев, Юрий Бережнов, Николай Саввинов, и сотрудник аппарата ОП Никита Веркин.

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Источник: Пресс-служба Общественной палаты РС(Я)
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