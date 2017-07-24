Общественная палата учится быть главным координатором и заступником

Сегодня в Высшей школе инновационного менеджмента при Главе РС(Я) открылись курсы повышения квалификации «Координирующая роль Общественной палаты РС(Я) в консолидации институтов гражданского общества» для членов третьего состава Общественной палаты РС(Я).

Курсы будут проходить два дня. Как известно, третий состав ОП начнет работу с Первого пленарного заседания, которое состоится завтра после обеда. Прежде чем приступить к своим обязанностям, Палате нужно вооружиться знаниями.

Открыл курсы Михаил Слепцов, заместитель руководителя Администрации Главы РС(Я) и Правительства РС(Я). Поздравив всех с избранием и рассказав вкратце о программе курсов, он подчеркнул:

— Ваши предшественники руководствовались подзаконными актами. А для вашей работы необходимый комплекс нормативно-правовых актов уже создан. Глава республики Егор Борисов призывает Вас обратить внимание на закон «Об общественном контроле», на механизмы его реализации…

У Василия Гуляева, руководителя Департамента внутренней политики Администрации Главы РС(Я) и Правительства РС(Я) были также свои пожелания:

— Все резонансные, общественно значимые проблемы не должны проходить мимо вас. Мы вместе в сотрудничестве должны их решать…

Отличным вступлением к курсам стало выступление члена Общественной палаты РС(Я) Яны Игнатьевой, которая недавно побывала в Республике Марий Эл на Госсовете с участием Президента РФ Владимира Путина. Там она озвучила перед руководителем страны предложение о создании нормативно-правовой базы по оказанию услуг в сфере национальной политики. И это предложение было принято!

Министр развития гражданского общества Сардана Гурьева как глава профильного ведомства «загрузила» членов Палаты и вовсе не по-детски. Перечень задач, которые стоят перед ОП, довольно обширен. И решаться они должны в тесном взаимодействии с министерством. Например, есть проблемы оказания социальных услуг, перечень которых еще несовершенен, организации грантовой поддержки, работы с социально-ориентированными НКО.

Она призвала членов Палаты:

— Прошу членов Палаты активно включиться в разъяснительную работу среди общественных организаций, принять участие в совершенствовании и практическом применении механизмов реализации закона о общественно значимых и социальных услугах…

Сардана Михайловна попросила также прийти на благотворительный концерт в пользу пострадавших от паводка сел республики в Дом дружбы народов 27 июля.

Сардане Михайловне члены Общественной палаты задали много вопросов. Ей пришлось отвечать в целом за правительство республики. Например, Анатолий Николаев задал такой вопрос:

— Я как директор Саха театра хочу спросить: нам сказали, что мы сможем поднять зарплату 152 работникам за счет оптимизации, то есть нам предложили сократить 10 человек. Разве это правильно?

К чести Сардааны Михайловны, она не стала отнекиваться и говорить, что вопрос не по адресу, а постаралась на него ответить.

Директор санатория «Сосновый Бор» Яна Иванова выступила с инициативой сделать акцию «Соберем ребенка в школу». Дети из затопленных сел Среднеколымского улуса отдыхают в ее учреждении.

— У них нет одежды, самого необходимого к школе. Очень скучают по дому, но возвращаться им некуда, некоторые села до сих пор подтоплены…

В программе курсов повышения квалификации лекции известного профессора, доктора философских наук Виктора Михайлова, социолога, генерального директора ГБУ РС(Я) «Информационный центр при Главе РС(Я)» Анатолия Бравина, популярного блогера Николая Барамыгина, кстати, члена Общественной Палаты. Выступят руководитель Департамента по проектному управлению Администрации Главы и Правительства РС(Я) Роман Солодухин, руководитель аппарата Общественной палаты Алла Попова, эксперт аппарата Тамара Александрова.