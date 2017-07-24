АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
21
Пасмурно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  58.93
 68.66
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
24.07.2017, 14:35
Общество
Общественная палата учится быть главным координатором и заступником
24.07.2017, 14:25
Столица
70 мешков и 1 куб мусора собрали ко дню второго рождения общественника Антона Васильева
24.07.2017, 14:15
Общество
Алдан отметил День города
24.07.2017, 14:00
Республика
Возобновлены рейсы теплоходов от Усть-Маи до Томмота и обратно
24.07.2017, 13:00
Происшествия
В Вилюйском районе планируется провести взрывные работы
24.07.2017, 12:50
Происшествия
Прокуратура вступилась за вдовца
24.07.2017, 12:40
Происшествия
Полмиллиона украла представитель одного из КПК
24.07.2017, 12:30
Происшествия
Нашлись без вести пропавшие жители Якутска
24.07.2017, 12:20
Республика
Видео
Вода в Усть-Нере размыла дорогу. С поселком нет связи
24.07.2017, 12:10
Происшествия
Жительницы северного поселка оштрафованы за маты
24.07.2017, 12:00
Происшествия
Нерюнгринское управление соцзащиты обмануло инвалидов
24.07.2017, 11:50
Происшествия
Реальный срок за вождение в пьяном виде получил мужчина, 22 раза нарушавший ПДД
24.07.2017, 11:40
Спорт
Георгий Балакшин: Мы надеемся завоевать две медали на Сурдлимпийских играх в Турции
24.07.2017, 11:30
Политика
Пять лет тюрьмы за «карусели»: Госдума одобрила уголовное наказание за нарушения на выборах
24.07.2017, 11:20
Общество
В Якутске будут ездить водители, обученные на международном уровне
24.07.2017, 11:10
Экономика
В Якутске запустили завод по производству лакокрасочной продукции
24.07.2017, 11:00
Происшествия
Глава МЧС России потребовал взять на особый контроль ситуацию с пожарами на юге Якутии
24.07.2017, 10:50
Республика
Якутянин принимает участие в конкурсе «Лучший гид России»
24.07.2017, 10:40
Происшествия
Сгорел дотла частный дом на Бестужева-Марлинского
24.07.2017, 10:30
Экология
Как японцы фильм на Нижней Колыме снимали
24.07.2017, 10:22
Желток
Видео
Лихие любители селфи в Якутске
24.07.2017, 10:20
Культура & Образование
Якутский колледж связи будет сотрудничать со школой, где готовят специалистов Samsung и Hyundai
24.07.2017, 10:10
Республика
Уровень преступности в Якутии снизился на 6,1%
24.07.2017, 10:00
Экология
700 личинок пеляди выпущено в бассейн Вилюйского водохранилища
24.07.2017, 9:50
Столица
Многодетным семьям был сделан подарок в Парке культуры и отдыха
24.07.2017, 9:42
Республика
В билетных кассах ЖДЯ открыта продажа по транспортным требованиям
24.07.2017, 9:40
Происшествия
В центре Якутска сгорела квартира
24.07.2017, 9:30
Экономика
24 июля предстоят временные ограничения электроснабжения
24.07.2017, 9:20
Финансы
Фонд капремонта может взыскивать долги по взносам на капремонт в упрощенном порядке
24.07.2017, 9:10
Культура & Образование
Два дня до «Синергии Севера»
24.07.2017, 8:50
Политика
Эксклюзив
Якутяне: Довайдосвиданья, түөһээҥки Путя Владимиров!
24.07.2017, 8:46
Политика
Эксклюзив
Якутский Блумберг
24.07.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Понедельник 24 июля 2017 г.
24.07.2017, 2:32
Столица
Известный общественник заявил о своем выдвижении на выборы мэра Якутска
24.07.2017, 1:19
Общество
Сегодня день рождения депутата и ученого
23.07.2017, 20:10
Путешествия
«Плавучий университет» в Сангаре
23.07.2017, 20:05
Экология
Экологическая катастрофа в Усть-Нере
23.07.2017, 20:00
Происшествия
В Томпо на 764 км размыта трасса «Колыма»
23.07.2017, 15:56
Спорт
К юбилею 90-летия Семена Жиркова
23.07.2017, 15:50
Происшествия
Авиация МЧС России задействована в тушении лесных пожаров на территории Якутии
23.07.2017, 15:23
Политика
В Якутии уровень исполнительской дисциплины правительства оказался 72,5%
23.07.2017, 15:06
Красота & Здоровье
Поющие медики: Для вас с любовью…
23.07.2017, 14:47
Происшествия
В Якутии установлены 14 лиц, причастных к возникновению лесных пожаров
23.07.2017, 13:29
Происшествия
Видео
Ночью в Якутске загорелась двухэтажка
23.07.2017, 13:06
Путешествия
Экспедиция «По следам государевых ямщиков» начала работу на якутской земле 
23.07.2017, 12:57
Красота & Здоровье
В Якутии впервые в истории врачи установили детям кохлеарные импланты
23.07.2017, 9:32
Происшествия
Самолет АК «Якутия» экстренно сел из-за разгерметизации?
23.07.2017, 9:24
Республика
Зампред Якутии: Объекты Ысыаха Олонхо стали достопримечательностями
23.07.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 23 июля 2017 г.
23.07.2017, 4:00
Происшествия
Огнеборцами Якутска спасены товарно-материальные ценности и здание магазина
23.07.2017, 3:57
Культура & Образование
Сегодня день рождения ученого
22.07.2017, 22:02
Путешествия
А вы уже думали, как встретите 2018 год?
22.07.2017, 21:24
Происшествия
МЧС предупреждает: возможно, подтопление сенокосных угодьев!
22.07.2017, 21:22
Происшествия
На тушение пожара в Вилюйском районе работает самолет Бе-200 
22.07.2017, 15:57
Происшествия
Фотофакт
Пожар в магазинах «Евролайн» и «Мототехника» в Якутске
22.07.2017, 12:39
Общество
Сегодня день рождения руководителя, художницы, стилиста и журналистов
22.07.2017, 10:20
Культура & Образование
Анонс
Скоро! Музыкальный этнофестиваль «Великий шелковый путь»
22.07.2017, 9:15
Столица
Жители Промышленного и Сайсарского округов обсудили предстоящий ремонт своих дворов
22.07.2017, 9:05
Общество
Поздравление директора Якутского филиала Россельхозбанка с Днем торговли
22.07.2017, 8:15
Республика
Егор Борисов дал поручения по итогам поездки в Среднеколымский улус
22.07.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Суббота 22 июля 2017 г.
21.07.2017, 21:19
Столица
В Якутске чествовали работников торговли и общественного питания
21.07.2017, 21:19
Столица
22 июля в Якутске на перекрестке улиц Дзержинского-Чиряева будет ограничено движение
21.07.2017, 20:40
Экономика
Анонс
LIKE – центр в Якутске! Концентрат 12.0
21.07.2017, 18:05
Столица
Автодорожный округ поздравил ветерана с юбилеем
21.07.2017, 17:50
Столица
В Якутске идет фестиваль детских загородных лагерей
21.07.2017, 17:40
Культура & Образование
Ученик лицея СВФУ стал абсолютным победителем XXIV Международной олимпиады «Туймаада»
21.07.2017, 17:30
Спорт
Лучшие лучники Якутии встретились на стадионе «Туймаада»
21.07.2017, 17:20
Столица
Погода в эти выходные
21.07.2017, 17:10
Происшествия
Неизвестный гонялся с ножом за молодым человеком и ранил его в шею
21.07.2017, 16:55
Общество
На первой «пленарке» Общественная палата изберет председателя
21.07.2017, 16:45
Культура & Образование
Школьники посетили с экскурсией «Железные дороги Якутии»
Архив новостей
Общество
24 июля 2017, 14:35
20

Общественная палата учится быть главным координатором и заступником

Сегодня в Высшей школе инновационного менеджмента при Главе РС(Я) открылись курсы повышения квалификации «Координирующая роль Общественной палаты РС(Я) в консолидации институтов гражданского общества» для членов третьего состава Общественной палаты РС(Я).

Курсы будут проходить два дня. Как известно, третий состав ОП начнет работу с Первого пленарного заседания, которое состоится завтра после обеда. Прежде чем приступить к своим обязанностям, Палате нужно вооружиться знаниями.

Открыл курсы Михаил Слепцов, заместитель руководителя Администрации Главы РС(Я) и Правительства РС(Я). Поздравив всех с избранием и рассказав вкратце о программе курсов, он подчеркнул:

— Ваши предшественники руководствовались подзаконными актами. А для вашей работы необходимый комплекс нормативно-правовых актов уже создан. Глава республики Егор Борисов призывает Вас обратить внимание на закон «Об общественном контроле», на механизмы его реализации…

У Василия Гуляева, руководителя Департамента внутренней политики Администрации Главы РС(Я) и Правительства РС(Я) были также свои пожелания:

— Все резонансные, общественно значимые проблемы не должны проходить мимо вас. Мы вместе в сотрудничестве должны их решать…

Отличным вступлением к курсам стало выступление члена Общественной палаты РС(Я) Яны Игнатьевой, которая недавно побывала в Республике Марий Эл на Госсовете с участием Президента РФ Владимира Путина. Там она озвучила перед руководителем страны предложение о создании нормативно-правовой базы по оказанию услуг в сфере национальной политики. И это предложение было принято!
Министр развития гражданского общества Сардана Гурьева как глава профильного ведомства «загрузила» членов Палаты и вовсе не по-детски. Перечень задач, которые стоят перед ОП, довольно обширен. И решаться они должны в тесном взаимодействии с министерством. Например, есть проблемы оказания социальных услуг, перечень которых еще несовершенен, организации грантовой поддержки, работы с социально-ориентированными НКО.

Она призвала членов Палаты:

— Прошу членов Палаты активно включиться в разъяснительную работу среди общественных организаций, принять участие в совершенствовании и практическом применении механизмов реализации закона о общественно значимых и социальных услугах…

Сардана Михайловна попросила также прийти на благотворительный концерт в пользу пострадавших от паводка сел республики в Дом дружбы народов 27 июля.

Сардане Михайловне члены Общественной палаты задали много вопросов. Ей пришлось отвечать в целом за правительство республики. Например, Анатолий Николаев задал такой вопрос:

— Я как директор Саха театра хочу спросить: нам сказали, что мы сможем поднять зарплату 152 работникам за счет оптимизации, то есть нам предложили сократить 10 человек. Разве это правильно?

К чести Сардааны Михайловны, она не стала отнекиваться и говорить, что вопрос не по адресу, а постаралась на него ответить.

Директор санатория «Сосновый Бор» Яна Иванова выступила с инициативой сделать акцию «Соберем ребенка в школу». Дети из затопленных сел Среднеколымского улуса отдыхают в ее учреждении.

— У них нет одежды, самого необходимого к школе. Очень скучают по дому, но возвращаться им некуда, некоторые села до сих пор подтоплены…

В программе курсов повышения квалификации лекции известного профессора, доктора философских наук Виктора Михайлова, социолога, генерального директора ГБУ РС(Я) «Информационный центр при Главе РС(Я)» Анатолия Бравина, популярного блогера Николая Барамыгина, кстати, члена Общественной Палаты. Выступят руководитель Департамента по проектному управлению Администрации Главы и Правительства РС(Я) Роман Солодухин, руководитель аппарата Общественной палаты Алла Попова, эксперт аппарата Тамара Александрова.

 

comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-служба Общественной палаты РС(Я)
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
ТОП НОВОСТИ
21.07.2017, 8:00
Желток
Фотофакт
Позитив
Летний отдых якутских звезд инстаграма
19.07.2017, 16:20
Общество
На заметку охотникам! Сроки охоты в охотничий сезон 2017-2018 годы
24.07.2017, 8:50
Политика
Эксклюзив
Якутяне: Довайдосвиданья, түөһээҥки Путя Владимиров!
18.07.2017, 14:01
Экономика
Фотофакт
Эксклюзив
Серебряный камешек в инвестиционный огород Егора Борисова 
21.07.2017, 16:00
Происшествия
Фотофакт
Фотофакт: в Якутии медведица с тремя медвежатами вышли на дорогу
18.07.2017, 12:55
Культура & Образование
Эксклюзив
К-поп группа URECA: «Якутск, не теряй нас! Приедем в сентябре!»  Эксклюзивное интервью 
21.07.2017, 15:28
Происшествия
Видео
Резонанс
Видео с места убийства Анастасии Андреевой (18+)
21.07.2017, 15:50
Культура & Образование
Якуты жгут: Питерцам понравился новый клип Кюннэй «Чээкэ»
22.07.2017, 15:57
Происшествия
Фотофакт
Пожар в магазинах «Евролайн» и «Мототехника» в Якутске
21.07.2017, 10:23
Происшествия
Видео
Эксклюзив
Видео очевидца: Возле села Октемцы прорвало дамбу
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Видео
Республика
24.07.2017

Вода в Усть-Нере размыла дорогу. С поселком нет связи

Политика
24.07.2017

Пять лет тюрьмы за «карусели»: Госдума одобрила уголовное наказание за нарушения на выборах

Происшествия
23.07.2017

Авиация МЧС России задействована в тушении лесных пожаров на территории Якутии

Политика
23.07.2017

В Якутии уровень исполнительской дисциплины правительства оказался 72,5%

Красота & Здоровье
23.07.2017

Поющие медики: Для вас с любовью…

Происшествия
23.07.2017

Самолет АК «Якутия» экстренно сел из-за разгерметизации?

Республика
23.07.2017

Зампред Якутии: Объекты Ысыаха Олонхо стали достопримечательностями

Путешествия
22.07.2017

А вы уже думали, как встретите 2018 год?