Общественная палата столицы встретится с жителями Автодорожного округа

Общественная палата городского округа «город Якутск» регулярно проводит встречи с населением, тематические круглые столы, участвует в Едином информационном дне и других мероприятиях, направленных на открытый диалог с жителями.

Так, 27 июля в 18 часов члены Общественной палаты проведут прием граждан для жителей Автодорожного округа, который состоится в здании управления округа по адресу: пр. Ленина, 52.

Приглашаем жителей Автодорожного округа принять активное участие и задать свои наболевшие вопросы Общественной палате города Якутска. По интересующим вопросам обращаться по телефону: 8962-738-37-60.