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25 июня 2018, 15:47
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Общественная палата столицы проведет прием граждан

26 июня председатель Общественной палаты Окружной администрации г. Якутска Харлампий Дьяконов проведет прием граждан.

Приём граждан состоится 26 июня с 15.00 ч. до 17.00 ч. по адресу: пр. Ленина, 15, Окружная администрация г. Якутска, кабинет 425.

Прием будет проводится по вопросам, относящимся к компетенции Общественной палаты, связанным с наиболее важными проблемами экономического, социального и культурного развития столицы республики, деятельности институтов гражданского общества, поддержания гражданских инициатив, формирования политической и правовой культуры граждан.

Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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