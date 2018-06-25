Общественная палата столицы проведет прием граждан

26 июня председатель Общественной палаты Окружной администрации г. Якутска Харлампий Дьяконов проведет прием граждан. Приём граждан состоится 26 июня с 15.00 ч. до 17.00 ч. по адресу: пр. Ленина, 15, Окружная администрация г. Якутска, кабинет 425. Прием будет проводится по вопросам, относящимся к компетенции Общественной палаты, связанным с наиболее важными проблемами экономического, социального и культурного развития столицы республики, деятельности институтов гражданского общества, поддержания гражданских инициатив, формирования политической и правовой культуры граждан.

Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска.