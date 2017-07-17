Общественная палата столицы открыта для горожан

Общественная палата города Якутска регулярно проводит встречи с населением, тематические круглые столы, участвует в Едином информационном дне и других мероприятиях, направленных на открытый диалог с жителями.

Так, 20 июля в 17 часов члены Общественной палаты проведут прием граждан для жителей Октябрьского округа, который состоится в здании управления округа по адресу: пр.Ленина, 46.

Приглашаем жителей Октябрьского округа принять активное участие и задать свои наболевшие вопросы Общественной палате г. Якутска. Справки по телефону: 8962-738-37-60.