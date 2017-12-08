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8 декабря 2017, 19:21
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Общественная палата РС(Я) одобряет схему транспортировки ниобия

Общественная палата РС(Я) берет на контроль все значимые проблемы, волнующие население республики. Особенно внимательно относится к тем вопросам, которые поднимают экологи.

С начала года предметом бурного обсуждения стала транспортировка через село Качикатцы Хангаласского улуса редкоземельного металла ниобия с Томторского месторождения в Оленекском улусе. Этот вопрос сразу же был поднят активным, энергичным и опытным членом палаты Николаем Саввиновым, общественником из Оленекского эвенкийского национального района. Он возглавляет районную Ассоциацию коренных малочисленных народов Севера.

Николай Николаевич регулярно встречается с руководством ООО «Восток Инжиниринг». Последнее держит его всегда в курсе дела. Одним из первых Николай Саввинов узнал о том, что схема транспортировки ниобия утверждена.

На днях член Общественной палаты РС(Я), прибыв в командировку в Якутск на пленарное заседание, встретился с управляющим директором компании Сергеем Сергиенко. Добытую руду будут транспортировать по маршруту Томторское месторождение – Хатанга в «bigbag»–контейнерах, основными характеристиками которых являются абсолютная герметичность, исключение пыления и водопроницаемости и прочность, чтобы контейнеры могли удерживать вес мёрзлой породы.

Будет построен автозимник до поселка Хатанга Красноярского края (здесь находится крупный морской торговый порт), который географически относительно недалеко находится от Оленекского улуса. Протяженность трассы будет около 600 км, так же будут строиться так называемые «пикеты», перевалочные базы, где водители с рудой будут останавливаться для проверки груза и отдыха.  Маршрут пролагается, минуя населенные пункты и реки. Единственная переправа будет через реку Анабар в том месте, где через нее итак действует переправа компании «Алмазы Анабара».

Строительство трассы запланировано на конец 2020 года. Начало перевозки руды – с января 2021 года. Летом 2018 года планируется трассировка будущего зимника.

Утвержденный новый маршрут транспортировки ниобия полностью исключает вероятность загрязнения нашей великой реки Красавицы-Лены.

Руководитель компании Сергей Сергиенко подчеркнул, что работа и диалог с общественниками для них обязательны. Помимо предусмотренных законом общественных слушаний и этнологической экспертизы «Восток Инжиниринг» планирует встречи с жителями Оленька и Жилинды. Некоторые встречи уже состоялись.

Николай Саввинов:

– Оленекский район только выиграет от такой схемы транспортировки. Особенно мы, население. Будет создано 500 рабочих мест, и все будут из числа местных жителей. А потом мы получим возможность попасть в центральную часть России, минуя Якутск. Например, вылететь в Москву на отдых прямо из Хатанги. Это нам обойдется намного дешевле. Еще один ожидаемый плюс – упадут цены на продукты питания, в первую очередь, на овощи и фрукты. Их будут завозить с морского торгового порта Хатанга.

«Восток Инжиниринг» пока показывает себя добывающей компанией, которая внимательна к нуждам местного населения. Надеемся, так и дальше будет и остальные добывающие компании, работающие на территории Якутии, будут брать с нее пример.

 

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Источник: Пресс-служба Общественной палаты РС(Я).
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