Общественная палата города Якутска ведет прием граждан

Общественная палата города Якутска проводит прием граждан дважды в неделю. Во вторник 10 июля прием вела член Общественной палаты города Якутска Ирина Высоких. В четверг 12 июля граждан принял Василий Данилов.

Ирина Высоких сообщила, что прием граждан ведется уже второй месяц. «Горожане еще только привыкают к тому, что теперь каждый вторник и четверг можно подойти в мэрию и лично встретиться с членами Общественной палаты – обсудить проблему благоустройства, внести предложения по формированию комфортной среды, обратиться с проблемами, получить консультацию и дальнейшую поддержку в решении вопросов. Некоторые заявления удается запустить в работу сразу. Например, во время моего дежурства обратилась жительница Мархи – система отопления, которая обслуживает ее дом и еще три соседних пришла в негодность. Женщина очень боялась, что зиму они рискуют встретить с ледяными батареями. Я позвонила напрямую главе администрации Мархи, он попросил отправить копию заявления ему и обещал разобраться. Позже заявительница отзвонилась, сказала, что к ним уже приходили осматривать систему и включили в график ремонта. Но бывают случаи гораздо сложнее, когда одним звонком ничего не решить. Например, сейчас у нас более 20 заявлений от обманутых дольщиков застройщика «ИП Черов». Здесь мы будем оказывать комплексную поддержку – начиная от работы с профильными структурами, заканчивая юридической поддержкой, которую мы уже начали оказывать», — сообщила Ирина Высоких.

Следующий прием граждан состоится во вторник 17 июля и в четверг 19 июля с 15.00 ч. до 17.00 ч. по адресу: пр. Ленина, 15, в кабинете Общественной палаты №421.

Во вторник, 17 июля прием будет вести Дмитрий Афанасьевич Алексеев –член Общественной палаты города Якутска, директор ГБОУ СПО РС(Я) «Якутский медицинский колледж», кандидат медицинских наук, доцент кафедры социальной гигиены и организации здравоохранения МИ СВФУ.

В четверг, 19 июля прием проведет Сергей Викторович Синяев – член Общественной палаты города Якутска, управляющий ТСЖ «МЖК».