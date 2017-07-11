Общественная палата города Якутска открыта для горожан

Общественная палата города Якутска в рамках работы с обращениями граждан и общественного контроля за деятельностью управлений округов и пригородов, муниципальных учреждений, предприятий жилищно-коммунального хозяйства, малого бизнеса и других структур, доводит до сведения всех горожан о приеме обращений, предложений, замечаний и жалоб.

Рассмотрение обращений будет происходить в управлениях округов с участием представителей администрации города, членов Общественной палаты г.Якутска и других ответственных лиц.

Справки по телефону (ватсап) 89627383760 или по электронной почте для обращений serzh.yuristov@mail.ru.