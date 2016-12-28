Общественная палата г. Якутска дарит детям Новый год

Стартовала уже ставшая традиционной новогодняя акция от Общественной палаты г. Якутска – «Подари детям Новый год». Деда Мороза и Снегурочку напутствовал председатель Общественной палаты г. Якутска Харлампий ДЬЯКОНОВ. Мероприятие проводится уже четвертый год. За эти годы подарки от общественников получили уже несколько тысяч детей. Дед Мороз и Снегурочка посещают детей из многодетных и неблагополучных семей, даря им новогоднее настроение.

Сегодня заместитель председателя Общественной палаты Мария ХРИСТОФОРОВА в роли Снегурочки в сопровождении Деда Мороза посетила многодетные семьи Якутска. В семье Ефремовых шестеро детей, из которых пятеро школьного и один ребенок дошкольного возраста. У Барашковых девять детей, старшая учится в десятом классе, а младшей всего пять месяцев. Семьи, к которым приехали неожиданные сказочные гости, были приятно удивлены. Ребятишки рассказывали новогодние стишки и получали подарки — все по доброй новогодней традиции. Для малышей это огромная радость — им нужны не столько подарки, сколько внимание.

Итак, волшебство сегодня снова постучится в чьи-то двери. Мы, взрослые, должны делать так, чтобы дети всегда чувствовали очарование Нового года, верили в чудо и надеялись на то, что в Новом году их ждет только хорошее — забота, любовь родителей и счастливые мгновения!