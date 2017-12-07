Общероссийский день приема граждан в Якутске

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации ежегодно 12 декабря, в День Конституции РФ, проводится общероссийский день приема граждан.

Мероприятие пройдет с 12.00 час до 20.00 час по местному времени в Приемных Президента РФ в Республике Саха (Якутия), в федеральных органах исполнительной власти, соответствующих территориальных органах, исполнительных органах государственной власти субъектов РФ и органах местного самоуправления.

При необходимости с согласия заявителей будет обеспечено личное обращение в режиме онлайн к уполномоченным лицам органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов. По видеоконференцсвязи, видеосвязи, аудиосвязи или иным видам связи предоставляется возможность обратиться к органам власти в любой населенный пункт РФ.

В Окружной администрации города Якутска прием граждан будет осуществлен в двадцати пяти структурных подразделениях. Участие в приеме примут заместители главы города Якутска. Задать вопрос первому заместителю главы города по вопросам городского хозяйства Дмитрию Садовникову можно с 11.00 до 13.00 час в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, заместителю главы – руководителю аппарата Окружной администрации города Якутска Георгию Михайлову – с 10.00 до 12.00 час в Управлении Строительного округа, заместителю главы города по социальным вопросам Евдокии Евсиковой – с 10.00 до 13.00 час в Управлении Центрального округа, заместителю главы города по развитию сельского хозяйства, торговли и предпринимательства Петру Ефремову – с 12.00 до 14.00 час в Управлении Автодорожного округа. Предварительная запись на прием к заместителям главы города ведется по телефону: 40-80-76, 42-47-17.

Личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).

Список и адреса структурных подразделений Окружной администрации, ведущих прием:

№/№ Место проведения Местонахождение 1. Управление Автодорожного округа г. Якутск, пр. Ленина, 52 2. Управление Гагаринского округа г. Якутск, ул. Можайского, 13/3Г, корпус 1 3. Управление Губинского округа г. Якутск, ул. Богатырева, 11 4. Управление Октябрьского округа г. Якутск, пр. Ленина, 46 5. Управление Промышленного округа г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 33 6. Управление Сайсарского округа г. Якутск, ул. Винокурова, 21 7. Управление Строительного округа г. Якутск, ул. К. Цеткин, 2 8. Управление Центрального округа г. Якутск, ул. Ярославского, 17 9. Управление администрации мкр. Кангалассы Кангалассы, ул. 26 Партсъезда, 5 10 Управление администрации с. Маган Маган, ул. Кирова, 1 11. Управление администрации мкр. Марха Марха, ул. О. Кошевого, 67а 12. Управление администрации с. Пригородный Пригородный, ул. Совхозная, 27 13. Управление администрации с. Табага Табага, ул. Комсомольская, 20/2 14. Управление администрации Тулагино-Кильдямского наслега, Тулагино-Кильдямский наслег, ул. Первомайская, 4 15. Управление администрации Хатасского наслега Хатасский наслег, ул. Совхозная, 35/1 16. Управление образования г. Якутск, пр. Ленина, 15, каб. 206 17. Служба эксплуатации городского хозяйства г. Якутск, ул. Лермонтова, 79, каб. 206 18. Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики г. Якутск, пр. Ленина, 15, каб. 502 19. Департамент имущественных и земельных отношений г. Якутск, пр. Ленина, 15, каб. 612 20. Департамент жилищных отношений г. Якутск, ул. Дзержинского, 21 21 Департамент градостроительства г. Якутск, ул. Октябрьская, 20/1, каб. 202 22. Управление муниципального контроля г. Якутск, ул. Дзержинского, 22, каб. 36 23. Управление архитектуры и градостроительной политики г. Якутск, ул. Октябрьская, 20/1, каб. 202 24. Агентство земельных отношений г. Якутск, ул. Октябрьская, 20/1, каб, 303 25. Отдел опеки и попечительства г. Якутск, ул. Октябрьская 20/1, каб. 414