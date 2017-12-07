Общероссийский день приема граждан в Якутске

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации ежегодно 12 декабря, в День Конституции РФ, проводится общероссийский день приема граждан.
Мероприятие пройдет с 12.00 час до 20.00 час по местному времени в Приемных Президента РФ в Республике Саха (Якутия), в федеральных органах исполнительной власти, соответствующих территориальных органах, исполнительных органах государственной власти субъектов РФ и органах местного самоуправления.
При необходимости с согласия заявителей будет обеспечено личное обращение в режиме онлайн к уполномоченным лицам органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов. По видеоконференцсвязи, видеосвязи, аудиосвязи или иным видам связи предоставляется возможность обратиться к органам власти в любой населенный пункт РФ.
В Окружной администрации города Якутска прием граждан будет осуществлен в двадцати пяти структурных подразделениях. Участие в приеме примут заместители главы города Якутска. Задать вопрос первому заместителю главы города по вопросам городского хозяйства Дмитрию Садовникову можно с 11.00 до 13.00 час в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, заместителю главы – руководителю аппарата Окружной администрации города Якутска Георгию Михайлову – с 10.00 до 12.00 час в Управлении Строительного округа, заместителю главы города по социальным вопросам Евдокии Евсиковой – с 10.00 до 13.00 час в Управлении Центрального округа, заместителю главы города по развитию сельского хозяйства, торговли и предпринимательства Петру Ефремову – с 12.00 до 14.00 час в Управлении Автодорожного округа. Предварительная запись на прием к заместителям главы города ведется по телефону: 40-80-76, 42-47-17.
Личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).
Список и адреса структурных подразделений Окружной администрации, ведущих прием:
|№/№
|Место проведения
|Местонахождение
|1.
|Управление Автодорожного округа
|г. Якутск, пр. Ленина, 52
|2.
|Управление Гагаринского округа
|г. Якутск, ул. Можайского, 13/3Г, корпус 1
|3.
|Управление Губинского округа
|г. Якутск, ул. Богатырева, 11
|4.
|Управление Октябрьского округа
|г. Якутск, пр. Ленина, 46
|5.
|Управление Промышленного округа
|г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 33
|6.
|Управление Сайсарского округа
|г. Якутск, ул. Винокурова, 21
|7.
|Управление Строительного округа
|г. Якутск, ул. К. Цеткин, 2
|8.
|Управление Центрального округа
|г. Якутск, ул. Ярославского, 17
|9.
|Управление администрации мкр. Кангалассы
|Кангалассы, ул. 26 Партсъезда, 5
|10
|Управление администрации с. Маган
|Маган, ул. Кирова, 1
|11.
|Управление администрации мкр. Марха
|Марха, ул. О. Кошевого, 67а
|12.
|Управление администрации с. Пригородный
|Пригородный, ул. Совхозная, 27
|13.
|Управление администрации с. Табага
|Табага, ул. Комсомольская, 20/2
|14.
|Управление администрации Тулагино-Кильдямского наслега,
|Тулагино-Кильдямский наслег, ул. Первомайская, 4
|15.
|Управление администрации Хатасского наслега
|Хатасский наслег,
ул. Совхозная, 35/1
|16.
|Управление образования
|г. Якутск, пр. Ленина, 15, каб. 206
|17.
|Служба эксплуатации городского хозяйства
|г. Якутск, ул. Лермонтова, 79, каб. 206
|18.
|Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
|г. Якутск, пр. Ленина, 15, каб. 502
|19.
|Департамент имущественных и земельных отношений
|г. Якутск, пр. Ленина, 15, каб. 612
|20.
|Департамент жилищных отношений
|г. Якутск, ул. Дзержинского, 21
|21
|Департамент градостроительства
|г. Якутск, ул. Октябрьская, 20/1, каб. 202
|22.
|Управление муниципального контроля
|г. Якутск, ул. Дзержинского, 22, каб. 36
|23.
|Управление архитектуры и градостроительной политики
|г. Якутск, ул. Октябрьская, 20/1, каб. 202
|24.
|Агентство земельных отношений
|г. Якутск, ул. Октябрьская, 20/1, каб, 303
|25.
|Отдел опеки и попечительства
|г. Якутск, ул. Октябрьская 20/1, каб. 414