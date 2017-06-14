Общения с народом много не бывает

Депутат Якутской городской Думы по северному избирательному округу, заместитель постоянной комиссии по местному самоуправлению, законности и регламенту, член комиссии по развитию пригородной территории и агропромышленного комплекса Антонина ТИТОВА 13 июня провела личный прием граждан в Региональной общественной приемной Председателя Всероссийской Политической Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Республике Саха (Якутия).

В этот раз на прием к депутату Якутской городской Думы обратилось пять граждан с разными вопросами и проблемами.

Граждане просили оказать содействие в решении важных для них вопросов. Так, социальный педагог МОБУ КСОШ п. Кангалассы Полыгалова Л.А. обратилась об оказании содействия и социальной поддержки для детей из многодетных и малоимущих семей. Руководитель оркестра народных инструментов Дворца детского творчества Белолюбская Л.С. обратилась об оказании материальной помощи детям из малообеспеченных семей, выезжающим на Всероссийский конкурс «Адрес Детства – Россия» в СИО «Смена» г. Анапа.

Многодетная семья Алексеевых обратились по вопросу выделения жилья семьям по программе «Обеспечение жильем, имеющим 5 и более детей. Многодетная мать воспитывает пятерых детей, муж на инвалидности, в настоящее время он находится в тяжелом состоянии и требуется постоянный за ним уход.

Также граждане обратились к депутату по вопросу трудоустройства и земельным вопросам.

По всем обращениям будут сделаны запросы в компетентные органы, оказано содействие гражданам в решении их конкретных проблем.