Общекомандный зачет конных скачек на Играх Манчаары

В командном зачете конных скачек, состоявшихся в рамках Игр Манчаары, специалисты выделяли в качестве фаворитов лошадей из Мегино-Кангаласского, Намского и Верхневилюйского улусов. Однако свою поправку в предстартовые прогнозы внесли чурапчинцы.Всего 8 июля состоялось четыре зачетных забега на 1600, 2400, 3200 (для чистокровных скакунов) и 7000 метров для якутских чипированных лошадей.

В забеге на 1600 метров вперед прогнозируемо вырвались мегинские и верхневилюйские скакуны. Первым финишный створ пересек конь хозяев соревнований Рашен Джой, которым правил жокей Егор Оконешников. Отметим, что Риттер Кит из Намцев замешкался на старте, чем невольно дал фору соперникам примерно в сто метров и пришел к финишу только шестым.

Второй забег (3200 метров) тоже подтвердил прогнозы экспертов. Корибиан Бой (Верхневилюйский район, жокей Николай Терентьев) и Хевэнли Стид (Намский улшус, жокей Иннокентий Иванов) до последнего метра скакали вровень. Только условный фотофиниш определил, что выиграл Хевэнли Стид.

Стоит отметить кобылу Санта Люцию (Чурапчинский улус), удивившую всех и занявшую третье место. Позже выяснится, что она подала землякам прекрасный пример: на последующих дистанциях воодушевленные чурапчинцы боролись только за лидерские позиции.

На 2400 метрах уверенно выиграл обладатель приза главы Якутии Мэйн Кониг из Чурапчи. Опытный жокей Анатолий Куличкин действовал по классической тактике: половину дистанции шел в общей группе, потом совершил ускорение и не позволил никому себя обогнать. Второй призер Белман (Верхневилюйский улус) отстал на целых десять корпусов.

По итогам трех забегов Верхневилюйский район шел на первом месте, Чурапчинский – на втором, Намский – на третьем. Мегинцы и амгинцы делили четвертое и пятое места. Как и предполагалось до старта, решающее слово в командном зачете сказали якутские чипированные лошади.

Четыре круга вместе бежали Дохсун (Чурапчинский улус), Самныбат (Амгинский), Астык (Верхневилюйский) и Кылбар (Мегино-Кангаласский). На удивление лошади сразу задали очень высокий темп. Это вышло боком Астыку и Кылбару, которые после 6200 метров не выдержали темпа и сошли с дистанции. В этот момент стало понятно, что Дохсуну необходимо просто прибежать в числе лидеров, чтобы принести победу в общекомандном зачете своей сборной. Уже упомянутый Анатолий Куличкин не упустил подарок судьбы и уверенно довел жеребца до финиша.

Скакун из Намского улуса Ойор Хара тоже воспользовался осечкой лидеров и, вырвавшись из группы преследователей, финишировал третьим. В итоге своему району он принес второе место.

Амгинцев порадовал Саныбат, прибежавший вслед за Дохсуном, что позволило его району занять третье место.