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Финансы
11 июля 2018, 11:43
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Общее собрание акционеров подвело итоги работы РСХБ за 2017 год

Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) о решениях годового общего собрания акционеров утвержден годовой отчет Банка за 2017 год, годовая финансовая отчетность, распределение чистой прибыли, избран состав Наблюдательного совета (О.А. Богомолов, А.В. Дворкович, А.Ю. Иванов, Б.П. Листов, Д.Н. Патрушев, Д.В. Пристансков, В.И. Стржалковский, М.А. Эскиндаров, М.Ю. Генис) и состав ревизионной комиссии Банка (Н.А. Дацковская, Н.В. Кожемякин, И.К. Кудлай, С.Р. Платонов, Н.А. Серегин), а также утвержден аудитор на 2018 год – ООО «Эрнст энд Янг».

По итогам собрания акционеров принято решение о выплате дивидендов на сумму более 883 млн рублей.

В соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) в 2017 году РСХБ получил чистую прибыль порядка 1,8 млрд рублей. По состоянию на 01.01.2018 совокупный кредитный портфель Банка превысил 1,9 трлн рублей, финансовая поддержка отечественного агропромышленного комплекса увеличена на 7%. Объем выдач кредитов сельхозпроизводителям составил более 1,1 трлн рублей.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.

Источник: АО «Россельхозбанк».
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