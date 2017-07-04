Обряд кумысопития от компаний «Камелек» и «Киэргэ»

На Ысыахе Туймаады компания «Камелек» вместе с ювелирной фирмой «Киэргэ» продемонстрировали обряд кумысопития гостям праздника. Кумыс — напиток богов на Ысыахе — это прямая диалогическая связь между людьми и сферой высших божеств Айыы. Кумыс считается особым даром богов, неисчерпаемым. Носителем жизненной силы — «кут-сүр», дарованный божествами и является одним из источников богатства и изобилия.

Ысыах — якутский национальный праздник. По якутскому календарю с 22 июня начинался самый длинный день — первый день солнцестояния. Он служил сигналом к началу организационного ритуального праздника Ысыах — это традиционный праздник народа саха, олицетворяющий встречу лета, пробуждение природы, благославляющий объединение сил и возможностей народа для созидания, благополучия и обилия.

Во время Ысыаха наиболее полно раскрывается внутренний мир народа, который посредством древних, священных ритуалов и обрядов отображает образ жизни, нравственные принципы, обычаи и мировоззрение народа, выражающее торжество гармонии между Человеком и Миром, между результатами человеческого труда и природой, объединенных единым ритмом.

Директор компании «Камелек», Ольга Григорьевна, провела обряд Алгыс, обратилась к Верхним божествам, духам огня и земли с просьбой ниспослания благополучия, изобилия и блага. Танцевальный ансамбль продемонстрировал обряд кумысопития с эксклюзивными чоронами от компании «Камелек».

Все выступление своим виртуозным сочетанием звуков природы, древности и современности украсила этно-группа Айархаан.