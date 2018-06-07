Образовательный эффект курсов Клары Охотиной

Наша школа активно сотрудничает с Институтом развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-II. Очень признательны руководству института, что по нашей просьбе направили к нам для проведения курсов повышения квалификации Клару Михайловну Охотину, зав. кафедрой образовательной политики и педагогического проектирования. Благодаря ей мы впервые провели в школе методический турнир в школе между методическими объединениями, в котором приняли участие все педагоги коллектива. Это объединило коллектив, позволило обобщению и наращиванию педагогического опыта членов методических объединений. В качестве эксперта школьного метотура пригласили Клару Михайловну.

Результатом нашей совместной работы стало не только сплочение коллектива, повышение мотивации учителей, но и успешные выступления на улусном методическом турнире учительских команд. Кроме того, под руководством Клары Михайловны мы разработали инновационный проект на тему «3D консолидация в сельской школе». Впервые за многие годы участвовали в республиканском конкурсе инновационных проектов на Грант Главы Республики и добились присвоения школе статуса «Республиканская инновационная площадка».

По курсовым рекомендациям Охотиной К.М. разработали модель подготовки слабоуспевающих детей к ЕГЭ по русскому языку, стали пилотной школой ИРОиПК .В рамках данного проекта учителя русского языка Намской средней школы №1 участвовали в проведении курсов ПК на республиканском уровне, провели семинары для учителей школ с низкими образовательными результатами.

Таким образом, курсы Клары Михайловны способствовали не только повышению профессионального уровня педагогов, но и разработке школой собственных подходов и методов в организации образовательной деятельности и созданию положительного имиджа школы в социуме. И сегодня учителя поддерживают связь с Кларой Михайловной, советуются по многим проблемам организации образовательного процесса в классе, в школе, в социуме, по проблемам аттестации, разработки проектов, научно-методических продуктов и др.