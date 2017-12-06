Образ Арктики: в Санкт-Петербурге открылась выставка Юрия Спиридонова

6 декабря официально начнется отсчёт Дней Якутии в Санкт-Петербурге. Посвящены они 385-летию вхождения Якутии в состав Российского государства и наполнены культурными мероприятиями. А накануне Дней, 5 декабря, в Северной столице открылась персональная выставка заслуженного художника России и Якутии Юрия Спиридонова с говорящим названием «Образ Арктики».

В Голубой гостиной выставочного центра Союза художников Санкт-Петербурга представлено 50 работ разных лет: от больших живописных картин до этюдов и графических листов. И на всех работах художника герои — это люди Севера и сама северная земля. Самые ранние работы относятся ещё к советскому времени. Так, известный триптих живописца «Мой путь» был написан в начале 80-х годов прошлого века и самым первым из его работ попал на большую выставку. Именно с этой работы имя Юрия Спиридонова стало известно в художественных кругах.

В церемонии открытия выставки приняли участие почетные гости, представляющие творческие союзы России и зарубежья, студенческие друзья художника, живущие в Санкт-Петербурге, коллеги и почитатели таланта. Поздравить мастера приехал постоянный представитель Якутии при Президенте России, первый заместитель председателя Правительства Якутии Юрий Куприянов, который отметил, что «для многих жителей Петербурга съездить на Север и полюбоваться ее величественной природой, не так-то просто — далеко и дорого. А эта выставка, которую мы привезли сюда, позволит почувствовать красоту Якутии».

Юрий Васильевич в интервью журналистам сказал, что это не первая его выставка в Санкт-Петербурге.

«С этим прекрасным городом у меня связаны самые важные моменты жизни, здесь прошла моя юность, — вспоминает Юрий Васильевич. — Здесь в Ленинградском институте им. А.И.Герцена я получил художественное образование, окончив художественно-графический факультет. Здесь встретил судьбу и любовь всей своей жизни — Светлану. И именно в этом городе родился наш первый ребёнок».

Много восторженных отзывов прозвучало на открытии выставки. Высокую оценку творчеству мастера дали известные российские искусствоведы, коллеги-художники, друзья. Слова высокой оценки и искренних признаний большого таланта прозвучали из уст директора Исаакиевского собора Юрия Мудрова, председателя Санкт-Петербургского Союза художников Александра Сайкова, ученых искусствоведов Владимира Леняшина и Руслана Бахтиярова, президента Китайско-Российской академии изобразительных искусств Фу Цзяожень, начальника управления культуры и духовного развития Якутска Антониды Корякиной и многих других.

Сергей Кобзев, художник, председатель комиссии по работе с армией флотом и силовыми структурами РФ Союза художников РФ, сравнил якутского живописца с Рерихом, особо подчеркнув, что полотна Юрия Спиридонова наполнены светом и воздухом, дышат чистотой и морозом, прославляют тружеников Севера.

«Я бы назвал эти картины патриотичными, — отметил Сергей Кобзев, — ведь в них показан наш прекрасный Север, Арктика, красивейшая природа. Все это — Россия».

Медик Нюргустана Пахомова, которая более 40 лет назад приехала из далекого якутского села на учебу в Санкт-Петербург, да так и осталась здесь, создав семью, с воодушевлением прокомментировала:

«Такие правдивые картины! Мне показалось, что я побывала у себя на родине».

Полюбоваться работами Юрия Спиридонова и увидеть образ Арктики смогут все желающие. В Голубой гостиной на Большой Морской, 38 ждут посетителей до 10 декабря. А затем картины вернутся в Якутск, домой.