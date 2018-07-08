Обращение Николая Местникова якутянам

Дорогие друзья, коллеги, единомышленники!

В эти дни ваша поддержка, ваши слова очень много значат для меня и для моей семьи.

Я всем вам очень признателен.

Судебный процесс будет долгим, наберитесь терпения.

Придет время и я вам сам обо всём расскажу.

В сложившихся обстоятельствах продолжать предвыборную кампанию невозможно.

Но я надеюсь, что все то позитивное и доброе, что мы с вами начали, будет продолжено.

Хорошего вам лета!

Ваш Николай Местников