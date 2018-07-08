Обращение Николая Местникова якутянам

Дорогие друзья, коллеги, единомышленники!
В эти дни ваша поддержка, ваши слова очень много значат для меня и для моей семьи.
Я всем вам очень признателен.
Судебный процесс будет долгим, наберитесь терпения.
Придет время и я вам сам обо всём расскажу.
В сложившихся обстоятельствах продолжать предвыборную кампанию невозможно.
Но я надеюсь, что все то позитивное и доброе, что мы с вами начали, будет продолжено.
Хорошего вам лета!
Ваш Николай Местников
Источник: SAKHALIFE.RU
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