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8 июля 2018, 12:39
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Обращение Николая Местникова якутянам

Дорогие друзья, коллеги, единомышленники!

В эти дни ваша поддержка, ваши слова очень много значат для меня и для моей семьи.

Я всем вам очень признателен.

Судебный процесс будет долгим, наберитесь терпения.

Придет время и я вам сам обо всём  расскажу.

В сложившихся обстоятельствах продолжать предвыборную кампанию невозможно.

Но я надеюсь, что все то позитивное и доброе, что мы с вами начали, будет продолжено.

Хорошего вам лета!

Ваш Николай Местников

Источник: SAKHALIFE.RU
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