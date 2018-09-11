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11 сентября 2018, 16:40
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Обращение к избирателям от депутата Якутской гордумы Николая Васильева

 

Уважаемые избиратели Алексеевского одномандатного округа!

Сердечно благодарю вас за верный выбор! Вы отдали свои голоса за мою кандидатуру, тем самым вы поручили мне ответственнейшее задание: защищать ваши интересы, принимать нормативные акты в защиту ваших законных прав, способствовать социальному и инженерно-техническому развитию нашего округа, своевременному ремонту зданий, дорожных покрытий и рекреационных зон, оказывать адресную помощь тем, кто в ней нуждается. Своим доверием вы показали, что мы с вами продолжим трудиться вместе и добьемся, чтобы наш округ стал округом № 1 в Якутске!

Все понимают, что само по себе звание депутата Якутской городской Думы не дает человеку никаких сверхспособностей. Только один голос при голосованиях. Поэтому тот депутат эффективно работает на благо избирателей, для кого это повседневная работа, жизненное призвание, тот, кто умеет объединять оппонентов разных убеждений и взглядов. Давным-давно, я избрал своей профессией служение людям, защиту человеческих жизней и здоровья. И вот уже много лет вы доверяете мне благородное дело восстановления социальной справедливости в Алексеевском округе. Я рад, что вы по достоинству оценили мой труд и решили, что я и дальше буду  представлять ваши интересы в Якутской городской Думе.

С тех пор, когда вы в первый раз выдали мне мандат своего доверия, Алексеевский округ преобразился и стал новым центром Якутска, с современными благоустроенными зданиями и налаженной инфраструктурой. Мы продолжим двигаться вперед, теперь нам предстоит не только много строить, но хорошо ремонтировать! Алексеевскому округу – процветание, а вам, дорогие избиратели – благополучия!

Источник: С благодарностью, Ваш Николай ВАСИЛЬЕВ
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