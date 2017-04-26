Обращение Федерации профсоюзов к членам профсоюза, жителям Якутии

Приближается традиционный праздник трудящихся 1 Мая — праздник международной рабочей солидарности, День коллективных действий профсоюзов. Профсоюзы всегда выступают за защиту социально-трудовых прав трудящихся – достойную заработную плату, обеспечение полной занятостью, надежные социальные гарантии работников, безопасные условия труда.

Федерация Независимых Профсоюзов России, принимая во внимание социально-экономическую ситуацию в стране, приняла решение о проведении 1 Мая 2017 года акции профсоюзов в форме шествий и митингов под девизом «За достойную работу, зарплату, жизнь!».

В этот день по всей стране, в том числе и в нашей республике, как и в предыдущие годы, пройдут шествия и митинги с требованиями законности, зарплаты, занятости, с оценкой происходящих в стране социально-экономических преобразований, проводимой политики органов власти, действий работодателей и их объединений.

Профсоюзы отмечают, что уровень жизни большинства граждан нашей страны продолжает снижаться, заработная плата более половины работников не обеспечивает достойной жизни самих работников и их семей.

Продолжающийся спад производства, банкротство предприятий и рост безработицы способствуют дальнейшему снижению реальных денежных доходов и обнищанию населения. Индексация заработной платы на протяжении ряда лет отстает от темпов роста потребительских цен. индексация пенсий, социальных выплат и пособий проведена ниже фактической инфляции. Отменена индексация пенсий работающим пенсионерам.

В сложившихся условиях ответом на существующие в современной России проблемы должны стать активные, солидарные действия профсоюзов в защиту прав и законных интересов трудящихся.

Мы призываем всех жителей республики поддержать требования профсоюзов во имя благополучия человека труда и выйти на первомайские демонстрации с лозунгами:

Богатства недр России — на благо россиян!

Даешь прогрессивную шкалу налога!

Достойная зарплата — основа достойной жизни!

Зарплате — реальный рост!

Каждому предприятию — коллективный договор!

Молодежь без работы — Россия без будущего!

Молодым — работу, пенсионерам — заботу!

Наша сила — в единстве и солидарности!

Работающий человек не должен быть бедным!

Мы за единую и сильную Россию!