Обращение Александра Саввинова к жителям города Якутска

Уважаемые горожане!

9 сентября жители городского округа «город Якутск» избрали главу города на предстоящие пять лет.

Мы вместе с вами всегда отстаивали возможность выборности органов местного самоуправления путем прямого волеизъявления граждан, чтобы каждый мог реализовать свое конституционное право – избираться и быть избранным. И сегодня Якутск – это одна из семи столиц регионов России, где сохранились прямые выборы мэра.

Я благодарен всем, кто принял активное участие в голосовании, тем самым показав свою заинтересованность и неравнодушие в развитии и процветании нашей любимой столицы.

Особая благодарность тем, кто отдал свои голоса за мою кандидатуру. Тем, кто поддержал сформированную нашей командой программу развития города Якутска. Выражаю глубокую признательность моим соратникам, единомышленникам, коллегам и друзьям за их помощь. Могу с уверенностью сказать, что мы вели честную борьбу.

Дорогие друзья!

Защита интересов горожан всегда была моей основной целью на посту руководителя представительного органа столицы. Вместе, сообща все эти годы мы решали сложнейшие задачи, развивали наш город, делали все возможное для того, чтобы каждый горожанин мог по праву гордиться нашим родным Якутском.

Выборы состоялись. Они стали действительно беспрецедентными и масштабными по своему значению. Несмотря ни на что, я убежден, что успех каждого муниципалитета зависит только от активности, вовлеченности его жителей и от объединения, консолидации сил, ресурсов ради будущего наших детей и внуков, ради будущего нашей республики.

В единый день голосования горожане также сформировали депутатский корпус нашей столицы.

Хочется пожелать избранному главе городского округа «город Якутск» и депутатам Якутской городской Думы четвертого созыва совместной плодотворной работы на благо своих избирателей. Только опираясь на доверие народа, в эффективном диалоге с жителями можно добиться всех поставленных задач.

Удачи во всех начинаниях!

С уважением, Александр Саввинов