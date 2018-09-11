АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
5
Пасмурно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.34
 73.37
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
11.09.2018, 13:45
Финансы
Россельхозбанк расширяет сотрудничество с корпорацией развития Дальнего Востока
11.09.2018, 13:30
Красота & Здоровье
Секретная технология: как победить бессонницу за 2 минуты
11.09.2018, 13:15
Политика
Президент и «Единая Россия» внесли пакеты поправок по изменениям пенсионного законодательства в Госдуму
11.09.2018, 13:00
Происшествия
Друзья ушли, а с ними и сумка с деньгами
11.09.2018, 12:45
Культура & Образование
Кастинг в вокальную студию Егоровых «Сырдык суурээн»
11.09.2018, 12:41
Политика
Обращение Александра Саввинова к жителям города Якутска
11.09.2018, 12:29
Происшествия
Два «брата-акробата» похитили блок сигарет
11.09.2018, 12:24
Общество
Александр Слоик благодарит за поддержку
11.09.2018, 12:13
Политика
Итоги выборов: Только Якутия и Калмыкия улучшили результаты на выборах
11.09.2018, 12:09
Общество
Коллектив «Ассоциации строителей АЯМ» поздравляет руководителя с Днем рождения
11.09.2018, 12:04
Спорт
Успех якутских боксеров
11.09.2018, 11:56
Политика
Семен Филиппов станет депутатом Ил Тумэна
11.09.2018, 11:52
Политика
ЦИК объявил итоги выборов в Якутии
11.09.2018, 11:51
Происшествия
В Якутии произошла «загадочная» кража
11.09.2018, 11:35
Общество
Ольга Шнайдер: С Якутскэнерго связана моя судьба
11.09.2018, 11:24
Политика
Фотофакт
Предварительные итоги выборов
11.09.2018, 11:11
Республика
«Радуга добра» в Алдане
11.09.2018, 11:01
Столица
Алевтина Эверстова благодарит избирателей за оказанное доверие
11.09.2018, 11:01
Финансы
Алмазэргиэнбанк помог Харысхалу собрать почти 100 тысяч рублей на благотворительность
11.09.2018, 10:47
Происшествия
Дама украла духи, чтобы выпить
11.09.2018, 10:28
Политика
В «Единой России» подвели итоги выборов
11.09.2018, 10:23
Экология
Прогноз погоды в Якутии на 3 дня
11.09.2018, 10:07
Происшествия
В Якутске крупный пожар уничтожил все имущество семьи
11.09.2018, 9:52
Политика
Видео
Иконы, свечи, молитвы. Как прошел День выборов у Александра Саввинова
11.09.2018, 9:48
Сахалыы
Фотофакт
Таатта улууһугар ардах уута суоллары алдьатта
11.09.2018, 9:23
Происшествия
Экс-директор якутской фермы пойдет под суд за мошенничество
11.09.2018, 9:15
Республика
Вячеслав Штыров посетил Алданский район
11.09.2018, 9:07
Красота & Здоровье
Грядет новый прорыв в медицине Якутии
11.09.2018, 9:00
Происшествия
В Якутии лесных пожаров нет
11.09.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный гороскоп. Вторник 11 сентября 2018
11.09.2018, 0:47
Общество
Сегодня день рождения главы, руководителя и переводчицы
10.09.2018, 22:31
Желток
The Sun сообщает о предвестнике конца света
10.09.2018, 22:21
Политика
Экстра
ЕР внесет кандидатуру спикера Ил Тумэна
10.09.2018, 21:50
Желток
Скандал
Хлесткое заявление социолога о прошедших выборах
10.09.2018, 21:41
Политика
Избранный депутат Дмитрий Семенов благодарит своих избирателей
10.09.2018, 20:56
Политика
Федот Тумусов: «День Выборов — сакральный тенгрианский день»
10.09.2018, 20:31
Политика
Благодарность жителям Якутска от Ивана Слепцова
10.09.2018, 20:30
Политика
Фотофакт
Егор Борисов поздравляет победителей выборов
10.09.2018, 20:18
Столица
На заправках «ЯТЭК» в городе Якутске прошла акция в честь Дня города
10.09.2018, 20:15
Общество
Дети сотрудников ЗЭС – призёры конкурса «Интеллектуал года»
10.09.2018, 20:01
Желток
Рецепт для кормящих мам от блогера Sofinewe
10.09.2018, 19:32
Политика
Видео
Избранный мэр Якутска принимает поздравления
10.09.2018, 19:25
Экономика
В августе АЛРОСА реализовала продукцию на $294,9 млн
10.09.2018, 18:59
Спорт
Якутяне завоевали «золото» и «бронзу» на Всемирных играх кочевников
10.09.2018, 18:43
Происшествия
Изнасиловавший родственницу якутянин отправился в колонию строгого режима
10.09.2018, 18:30
Культура & Образование
Афиша
Старейший музей республики приглашает в Якутск XIX столетия
10.09.2018, 18:20
Путешествия
Успей забронировать тур в Таиланд по акции!
10.09.2018, 18:17
Происшествия
Фотофакт
В Якутске Скорая попала в ДТП
10.09.2018, 18:10
Желток
Певица Куннэй покинула Театр Эстрады
10.09.2018, 18:10
Политика
Инженеры АО «Сахатранснефтегаз» одержали убедительную победу на выборах в Ил Тумэн
10.09.2018, 18:00
Происшествия
Раскрыто зверское убийство в Удачном
10.09.2018, 17:50
Происшествия
Власти в Усть-Майском районе пойманы на халатности и мошенничестве
10.09.2018, 17:43
Общество
График ограничения подачи электричества на 11 сентября
10.09.2018, 17:40
Политика
В рекордной явке избирателям в Сунтарах помогла хорошая погода
10.09.2018, 17:30
Общество
Сырдах получит новую котельную взамен сгоревшей
10.09.2018, 17:20
Происшествия
Найдя чужой телефон, мужчина не растерялся и отремонтировал дом
10.09.2018, 17:10
Происшествия
Дворовые пьяницы обокрали припаркованную машину
10.09.2018, 16:55
Политика
Главой Момского района стал Иван Павлов
10.09.2018, 16:42
Происшествия
Следователей заинтересовала ситуация с фальсификацией на выборах в Якутске
10.09.2018, 16:30
Политика
«Явка в 35% — нормальный показатель для Ленского района»
10.09.2018, 16:15
Желток
Эксклюзив
Александр Панайотов: В Якутске очень талантливые дети!
10.09.2018, 16:05
Общество
Чем порадует телезрителей юбилейный телесезон НВК «САХА»
10.09.2018, 15:55
Культура & Образование
Музыканты Башмет центра проведут бесплатные мастер–классы в Якутске
10.09.2018, 15:45
Политика
Эксклюзив
Коммунисты рассчитывают на три-четыре мандата в Якутской городской Думе
10.09.2018, 15:45
Происшествия
Водитель самосвала погиб, предотвратив столкновение
10.09.2018, 15:34
Политика
Избранный депутат Иван Слепцов: Барха махтал!
10.09.2018, 15:31
Политика
Избранный депутат Виктор Федоров: Ваше доверие оправдаю!
10.09.2018, 15:30
Красота & Здоровье
Советы невролога: как победить осеннюю хандру
10.09.2018, 15:26
Политика
Эксклюзив
Якутск в третий раз проголосовал самостоятельно
10.09.2018, 15:15
Политика
Выборы в Таттинском районе Якутии прошли без нарушений
10.09.2018, 15:05
Желток
60 лет отмечает Александр Алексеев, директор Национального театра танца
10.09.2018, 14:50
Политика
Действующий глава Кобяйского улуса проиграл самовыдвиженцу
Архив новостей
Политика
11 сентября 2018, 12:41
590

Обращение Александра Саввинова к жителям города Якутска

Уважаемые горожане!

9 сентября жители городского округа «город Якутск» избрали главу города на предстоящие пять лет.

Мы вместе с вами всегда отстаивали возможность выборности органов местного самоуправления путем прямого волеизъявления граждан, чтобы каждый мог реализовать свое конституционное право – избираться и быть избранным. И сегодня Якутск – это одна из семи столиц регионов России, где сохранились прямые выборы мэра.

Я благодарен всем, кто принял активное участие в голосовании, тем самым показав свою заинтересованность и неравнодушие в развитии и процветании нашей любимой столицы.

Особая благодарность тем, кто отдал свои голоса за мою кандидатуру. Тем, кто поддержал сформированную нашей командой программу развития города Якутска. Выражаю глубокую признательность моим соратникам, единомышленникам, коллегам и друзьям за их помощь. Могу с уверенностью сказать, что мы вели честную борьбу.

Дорогие друзья!

Защита интересов горожан всегда была моей основной целью на посту руководителя представительного органа столицы. Вместе, сообща все эти годы мы решали сложнейшие задачи, развивали наш город, делали все возможное для того, чтобы каждый горожанин мог по праву гордиться нашим родным Якутском.

Выборы состоялись. Они стали действительно беспрецедентными и масштабными по своему значению. Несмотря ни на что, я убежден, что успех каждого муниципалитета зависит только от активности, вовлеченности его жителей и от объединения, консолидации сил, ресурсов ради будущего наших детей и внуков, ради будущего нашей республики.

В единый день голосования горожане также сформировали депутатский корпус нашей столицы.

Хочется пожелать избранному главе городского округа «город Якутск» и депутатам Якутской городской Думы четвертого созыва совместной плодотворной работы на благо своих избирателей. Только опираясь на доверие народа, в эффективном диалоге с жителями можно добиться всех поставленных задач.

Удачи во всех начинаниях!

С уважением, Александр Саввинов

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Михаил
11 сентября 2018, 13:17

Если обращается к вновь избранной главе, хотя бы из-за уважения и этики, тем более женщине, называл бы по имени и отчеству. Это ещё раз показывает его низкий уровень и высокомерие. Сам то имя поставил внизу, а мог бы написать спикер ГД ГО «город Якутск». Не хорошо.

Добавить комментарий
Правила публикации

Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
ТОП НОВОСТИ
10.09.2018, 5:56
Политика
Эксклюзив
Михаил Эверстов обошел Александра Ноговицына
10.09.2018, 7:35
Желток
Резонанс
Виктор Авксентьев: биография первого джентльмена Якутска
10.09.2018, 7:56
Политика
Резонанс
Выборы главы Якутска выиграла Сардана Авксентьева — биография нового мэра
10.09.2018, 6:53
Политика
Избран глава Малыкая
10.09.2018, 5:17
Политика
Сахамин Афанасьев: Мы добились исторического максимума!
10.09.2018, 6:24
Политика
Фотофакт
Эксклюзив
Авксентьевы и Федоровы ликуют
10.09.2018, 6:48
Политика
Александр Кошуков вновь избран в Ил Тумэн
10.09.2018, 6:07
Политика
В Горном улусе побит «рекорд» Владимира Поскачина
05.09.2018, 20:20
Происшествия
Резонанс
Известный оперативник Белюнас не выйдет из СИЗО 9 сентября
10.09.2018, 5:12
Политика
Дмитрий Медведев поздравил Айсена Николаева с уверенной победой
09.09.2018, 18:00
Желток
Фотофакт
Известные якутяне голосуют
10.09.2018, 6:36
Политика
Антонина Григорьева избрана депутатом Ил Тумэна
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Политика
11.09.2018

Итоги выборов: Только Якутия и Калмыкия улучшили результаты на выборах

Политика
11.09.2018

Семен Филиппов станет депутатом Ил Тумэна

Фотофакт
Политика
11.09.2018

Предварительные итоги выборов

Экология
11.09.2018

Прогноз погоды в Якутии на 3 дня

Экстра
Политика
10.09.2018

ЕР внесет кандидатуру спикера Ил Тумэна

Скандал
Желток
10.09.2018

Хлесткое заявление социолога о прошедших выборах

Политика
10.09.2018

Избранный депутат Дмитрий Семенов благодарит своих избирателей

Фотофакт
Политика
10.09.2018

Егор Борисов поздравляет победителей выборов