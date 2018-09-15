almaz_supermarket Обращайте внимание на желтые ценники в супермаркетах Алмаз!⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Каждый месяц на ряд товаров в супермаркетах Алмаз — оптовые цены! Самая выгодная цена, например, конфеты Зея 76Р⠀⠀
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Обращайте внимание на желтые ценники в супермаркетах Алмаз!⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Каждый месяц на ряд товаров в супермаркетах Алмаз — оптовые цены! Самая выгодная цена, например, конфеты Зея 76Р⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #Алмазсупермаркет #алмазминньигэсас #магазиныякутск #продуктыякутск #конфетыякутск #скидкиякутск #магазиныякутск #якутск #ценывякутске #дешевоякутск
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