View this post on Instagram

Обращайте внимание на желтые ценники в супермаркетах Алмаз!⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Каждый месяц на ряд товаров в супермаркетах Алмаз — оптовые цены! Самая выгодная цена, например, конфеты Зея 76Р⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #Алмазсупермаркет #алмазминньигэсас #магазиныякутск #продуктыякутск #конфетыякутск #скидкиякутск #магазиныякутск #якутск #ценывякутске #дешевоякутск