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15.09.2018, 12:59
Экономика
BASCONI: Последний день акции!!!
15.09.2018, 12:50
Происшествия
SOS
Крик души!!! Просьба о помощи
15.09.2018, 12:33
Столица
Фотофакт
В городе страшный транспортный коллапс
15.09.2018, 12:25
Спорт
Фотофакт
В Якутске начался «Кросс Нации — 2018»
15.09.2018, 12:04
Общество
Парад российского студенчества пройдет в Якутске
15.09.2018, 11:36
Происшествия
В Якутске задержали карманника
15.09.2018, 11:30
Экономика
Анонс
Обращайте внимание на желтые ценники в супермаркетах Алмаз!
15.09.2018, 10:59
Желток
Фотофакт
Певицу Олимпию растрогали до слез
15.09.2018, 10:52
Экология
Фотофакт
Якутские лесники на лесном форуме 2018
15.09.2018, 10:52
Экономика
Банк России неожиданно повысил ключевую ставку до 7,5%
15.09.2018, 9:35
Общество
Анонс
В продажу поступила книга легшая в основу фильма «Царь-птица»
15.09.2018, 9:32
Республика
C начала года энергетики Южной Якутии присоединили к сетям  более двухсот новых абонентов
15.09.2018, 9:30
Происшествия
В Якутии произошло два пожара
15.09.2018, 7:46
Культура & Образование
Что делал якутский министр на культурной сессии ВЭФ
15.09.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный гороскоп. Суббота 15 сентября 2018
14.09.2018, 22:12
Желток
Фотофакт
Мэр Якутска на отдыхе
14.09.2018, 20:46
Политика
Экстра
Кадровые указы Ил дархана
14.09.2018, 19:32
Столица
Альберт Семенов: «Начинаю выполнять свою предвыборную программу»
14.09.2018, 19:22
Общество
Фотофакт
Резонанс
Айаал Лазерев: цените каждый подаренный Богом день!
14.09.2018, 19:17
Столица
Город достиг высоких результатов
14.09.2018, 18:05
Финансы
Алмазэргиэнбанк проводит уроки финансовой грамотности в Якутии
14.09.2018, 17:42
Политика
В городском ТИК подвели окончательные итоги выборов в Думу 
14.09.2018, 17:34
Культура & Образование
Эксклюзив
В Якутске показали «Мастера и Маргариту» в необычной трактовке
14.09.2018, 17:23
Столица
15 сентября улицы в Якутске будут временно перекрыты. Автобусы поменяют движение
14.09.2018, 17:11
Происшествия
Резонанс
Завершено расследование уголовного дела по факту взрыва на руднике Удачный
14.09.2018, 17:06
Столица
Интервью
Дмитрий Садовников: Город оставляю в порядке
14.09.2018, 17:00
Происшествия
В Якутии пьяная женщина устроила ДТП. В машине находился ее 5-летний сын
14.09.2018, 16:50
Экология
Фотофакт
Семья в Якутии приютила осиротевшего лосенка
14.09.2018, 16:46
Происшествия
Доверчивая якутянка, заказав средство для похудения, лишилась 400 тысяч рублей
14.09.2018, 16:39
Экология
Айсен Николаев предложил внести лесного бизона в Красную книгу
14.09.2018, 16:28
Происшествия
В резонансном ДТП в Сунтаре запечатлен бывший сотрудник полиции — МВД
14.09.2018, 16:23
Политика
Экстра
Новое кадровое назначение в мэрию Якутска
14.09.2018, 16:07
Экология
Фотофакт
Село Тополиное накрыло снегом
14.09.2018, 15:50
Экономика
Резонанс
Банкротится экс-гендиректор НПК «ЭПЛ Даймонд», сын главы Алмазного совета
14.09.2018, 15:44
Происшествия
В якутском магазине обнаружили фальшивую купюру
14.09.2018, 15:19
Происшествия
В аэропорту Якутска пьяный мужчина ударил полицейского
14.09.2018, 15:04
Экономика
Зимнее расписание авиакомпаний «Якутия» и «Полярные авиалинии» будет изменено
14.09.2018, 14:54
Столица
Объявлена акция «Прощеные дни» для арендаторов земельных участков
14.09.2018, 14:17
Культура & Образование
В Якутске пройдет архитектурный практикум «ТЕРРИТОРИУМ»
14.09.2018, 14:09
Культура & Образование
20 сентября в Якутске состоится единственный концерт солистов из Японии и Кореи
14.09.2018, 12:01
Происшествия
У ленчанина арестовали квартиру из-за многомиллионной задолженности перед банком
14.09.2018, 11:46
Столица
В Кангалассах на «Трибуне счастья» посадили осенние саженцы
14.09.2018, 11:39
Происшествия
В Таттинском районе ведутся работы по восстановлению дорог
14.09.2018, 10:37
Происшествия
В Вилюйском районе осуждена женщина за хищение бюджетных средств и служебный подлог
14.09.2018, 9:58
Политика
Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект о защите людей предпенсионного возраста
14.09.2018, 9:55
Происшествия
В Якутии задержан модератор радикальной исламистской идеологии
14.09.2018, 9:53
Происшествия
Прокуратура: Мэр Нюрбы привлечен к ответственности
14.09.2018, 9:52
Экономика
Якутскэнерго опубликовало «черный список» УК и ТСЖ
14.09.2018, 9:45
Экология
SOS
Gathering Water Samples: A Road Trip in Response to the ALROSA diamond mine/Vilyuy River ecological crisis in Sakha Republic (Yakutia)
14.09.2018, 9:42
Происшествия
Пожар в частном доме Якутска
14.09.2018, 9:22
Спорт
Василий Егоров одержал победу над кубинцем в Волгограде
14.09.2018, 8:53
Происшествия
В Якутии суд защитил госслужащую, уволенную за  утрату доверия
14.09.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный гороскоп. Пятница 14 сентября 2018
13.09.2018, 23:58
Экология
Экстра
Открытое обращение защитников реки Вилюй
13.09.2018, 23:36
Столица
Экстра
Новая градоначальница Якутска хочет снизить цены на проезд в автобусах
13.09.2018, 22:58
Экология
Экстра
Журналист и блогер отправились в автопробег по Вилюю за пробами воды
13.09.2018, 21:53
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АЛРОСА реализовала крупнейшие бриллианты в Израиле на сумму более $15 млн.
13.09.2018, 21:43
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Внимание! Ведется набор в секцию по спортивной гимнастике
13.09.2018, 21:20
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Цирк приглашает на праздник работников дошкольного образования
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Экономика
15 сентября 2018, 11:30
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14.09.2018

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14.09.2018

Новое кадровое назначение в мэрию Якутска

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14.09.2018

В Якутии задержан модератор радикальной исламистской идеологии

Экономика
14.09.2018

Якутскэнерго опубликовало «черный список» УК и ТСЖ

Экстра
Экология
13.09.2018

Открытое обращение защитников реки Вилюй